親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

晚景淒涼中風無人理 老父羞愧：我沒養過兒子

創紀錄！ 15萬噸超豪華郵輪抵台

2019-07-08 22:10經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

亞洲郵輪領導者──雲頂郵輪集團旗下高端品牌星夢郵輪「世界夢號」今（8）日抵達基隆港並將於今晚開啟首航之旅。這艘排水量達150,695噸的「世界夢號」，更創下台灣港群母港郵輪的最高噸位之紀錄。

星夢郵輪再度規劃逾15萬噸豪華郵輪「世界夢號」來臺首航，不僅創下台灣港群母港郵輪最高噸位之紀錄，更以業界首創「母港兼掛靠港」全新營運模式經營基隆、高雄雙母港，今夏三航次共將攜帶1.2萬名香港及國際旅客訪台，今夏預計創造達1.6億元的觀光效益。

雲頂郵輪集團深耕台灣逾20載，旗下麗星郵輪至今仍為全台唯一「全年母港」營運的郵輪品牌，多年以來的航次數、載客人次均為業界之冠，每年在臺採購及碼頭碇泊費加總金額更高達3.6億，持續協助台灣站穩亞洲第二大郵輪客源市場。

雲頂郵輪集團創始品牌「麗星郵輪」1997年即曾派遣「山羊星號」來臺並以基隆為母港，2008年「天秤星號」和「處女星號」更分別以基隆為母港及訪問港。

自2015年起，旗下「寶瓶星號」成為首艘也是目前唯一一艘全年在台進行母港營運的郵輪，成功將基隆逐步打造成為亞洲首屈一指的郵輪母港。

去（2018）年，麗星郵輪在臺共開啟204個航次，全年載客人次高達近48萬，約占該年度臺灣港群郵輪旅客人次的40%，而「寶瓶星號」每年在臺灣採購的油、水以及民生必需品突破新臺幣1.8億元，每年在臺碼頭碇泊費亦高達新臺幣1.8億元，持續協助臺灣母港郵輪經濟的發展。

今年，雲頂郵輪持續擴大佈局規模，除最受旅客喜愛的麗星郵輪之外，更首度規劃高端品牌「星夢郵輪」來臺運營，旗下豪華郵輪「探索夢號」以及「世界夢號」相繼在台開啟首航之旅，其中。

星夢郵輪總裁戴卓爾‧布朗（Thatcher Brown）表示：未來，我們會持續耕耘臺灣市場，明（2020）年3月至10月，將進一步增加星夢郵輪在臺運營至十個航次，預計為臺灣帶來超過四萬名外籍旅客，為台灣觀光產業作出貢獻。

世界夢號內部歌舞表演。記者黃文奇/攝影
世界夢號內部歌舞表演。記者黃文奇/攝影
分享
巨無霸等級的超豪華郵輪世界夢號今日航抵台灣基隆港，正準備整裝出發。記者黃文奇/攝...
巨無霸等級的超豪華郵輪世界夢號今日航抵台灣基隆港，正準備整裝出發。記者黃文奇/攝影
分享
世界夢號內部的樂團表演台。記者黃文奇/攝影
世界夢號內部的樂團表演台。記者黃文奇/攝影
分享
世界夢號內部酒吧陳設。記者黃文奇/攝影
世界夢號內部酒吧陳設。記者黃文奇/攝影
分享
世界夢號內部餐廳之一。記者黃文奇/攝影
世界夢號內部餐廳之一。記者黃文奇/攝影
分享
星夢郵輪總裁戴卓爾‧布朗（Thatcher Brown）表示：未來，我們會持續耕...
星夢郵輪總裁戴卓爾‧布朗（Thatcher Brown）表示：未來，我們會持續耕耘臺灣市場。記者黃文奇/攝影
分享
星夢郵輪總裁戴卓爾‧布朗（左，Thatcher Brown）致贈世界夢號鋼板模型...
星夢郵輪總裁戴卓爾‧布朗（左，Thatcher Brown）致贈世界夢號鋼板模型給基隆市場林右昌。記者黃文奇/攝影
分享
世界夢號首航基隆，今日在郵輪上召開慶祝大會。記者黃文奇/攝影
世界夢號首航基隆，今日在郵輪上召開慶祝大會。記者黃文奇/攝影
分享
世界夢號內部超大豪華劇院。記者黃文奇/攝影
世界夢號內部超大豪華劇院。記者黃文奇/攝影
分享
世界夢號內部通道一景，由於郵輪彷彿一座移動的超大娛樂城，電梯就有好幾座。記者黃文...
世界夢號內部通道一景，由於郵輪彷彿一座移動的超大娛樂城，電梯就有好幾座。記者黃文奇/攝影
分享

郵輪碼頭
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

有線電視暫緩分組付費 鄭自隆：應回歸市場機制

2019-07-08 19:49

不畏國內空服員頻頻罷工 東航要招考台籍空服員　

2019-07-08 18:08

備轉容量已大增 盧籲中火優先除役

2019-07-08 17:50

中強光電職涯體驗營 助學童勇敢築夢

2019-07-08 16:35

黑松迎百年 董座：3方向4核心活血

2019-07-08 14:44

創業家「365超市」攻食品大餅

2019-07-08 14:44

加工處率團搶大馬市場 鐵碳企業7月將在檳城展店

2019-07-08 10:31

「龍團隊」再添1人 林陵三接中華顧問工程司董座

2019-07-08 00:09

陳伸賢 任中興工程顧問董座

2019-07-07 23:35

新能源車鏈 馬力強

2019-07-07 23:34

二大車廠大陸銷售 迎轉機

2019-07-07 23:32

邱純枝專訪／東元優化供應鏈 拚新事業

2019-07-07 23:03

邱純枝專訪／鐵娘子掌東元 落實公司治理

2019-07-07 23:01

點子農場／當生命成了一門生意…

2019-07-07 22:45

策略行銷／日藥妝店 有本觀光生意經

2019-07-07 22:45

行銷最錢線／行銷Z世代 調整品牌溝通方式

2019-07-07 22:45

經濟書坊／一份飛機餐 搞垮一家航空公司

2019-07-07 22:42

禾聯碩總座林欽宏 力行授權管理

2019-07-07 22:16

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:46

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:43

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:56

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

降息潮來臨！打造抗震的理財術，讓股利滾出更佳的投資效益

2019-07-08 00:00

ETN、債券投資趨勢論壇 18日登場

2019-07-05 11:58

中國信託銀行最大旗艦型分行登場　「市政分行」隆重開幕

2019-07-04 10:12

台灣未來獨角獸 機場快綫訂車平台

2019-07-04 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

長榮求償5.78億元連幹部一起告 工會：組律師團應戰

2019-07-08 14:34

傳工會幹部要「電爆」罷工叛逃者 長榮回應了

2019-07-08 09:57

真的落幕了嗎？長榮罷工讓1150萬名勞退新制員工躺著都中槍

2019-07-08 08:27

空服工會幹部揚言對機師食物「加料」 長榮將報警

2019-07-08 17:04

影／幹部要電爆罷工叛逃者？工會求證本人指無此意圖

2019-07-08 11:31

罷工落幕 長榮航清理戰場

2019-07-07 23:31

網路放話霸凌的郭姓空姐 長榮做出初步處置

2019-07-08 16:57

新iPhone鏈 啟動備貨潮

2019-07-07 23:10

頭一遭 鴻海印度組裝新iPhone

2019-07-07 23:55

從「乞丐票」之亂 看長榮罷工的癥結

2019-07-08 14:45

台塑德州廠遭控污染 恐面臨50億元天價罰款

2019-07-08 14:25

空服員工會幹部涉line霸凌 長榮今晚報案調查真相

2019-07-08 21:22

傳長榮空服員要對機師飲食加料？ 若危飛安可罰百萬

2019-07-08 19:25

長榮航今起恢復員工優待票 參與罷工空服也有聯航優待

2019-07-08 14:55

長榮航地勤爭津貼 15日調解

2019-07-07 23:34

潤寅集團倒帳 合庫銀6月全數提列備呆

2019-07-08 19:51

罷工訴訟戰正式開打 長榮航空求償法院正式分案審理

2019-07-08 17:31

三大干擾！5G頻譜 史上最難標

2019-07-07 23:32

地面型卡卡… 屋頂型太陽光電擬上修目標

2019-07-07 23:58

罷工落幕但不撤告 長榮航向工會求償至少5.78億

2019-07-08 16:35

上市櫃董總家族化 嚴管

2019-07-07 23:35

影／幹部網路嗆「電爆」罷工落跑者 工會：無霸凌意圖

2019-07-08 17:54

列報員工薪資 須符兩規定

2019-07-07 23:43

長榮航 協助LINE被盜空服員報警

2019-07-08 17:22

輝達新一代GPU 下單台積、三星

2019-07-07 23:53

玉山金上半年自結EPS 0.94元 再創同期新高

2019-07-08 18:38

又一家外資裁撤？ 德意志傳撤台灣據點

2019-07-08 22:33

罷工空姐領回三寶逾半 工會：提早領完提前拆棚

2019-07-08 11:00

底價150億元...5G頻譜5家搶 史上最難標

2019-07-08 00:12

長榮空服飛安獎金 明年才領得到

2019-07-07 23:46

旅行業17天總損失逾18億 長榮陸續賠償

2019-07-07 23:50

5G頻譜戰／競價拉高 看看德國災難

2019-07-07 23:33

三類操盤人 轉進避險族群

2019-07-07 23:10

終結連七黑！6月出口意外翻紅 最大功臣是它

2019-07-08 16:15

全民退休投資專案9檔基金出爐 7月30日報名截止

2019-07-08 19:34

國銀業者嚴審放款 避免踩雷

2019-07-07 23:41

資本額3000萬以下中小企業 經部提供最高600萬保證融資

2019-07-08 06:02

陳伸賢 任中興工程顧問董座

2019-07-07 23:35

工會幹部疑涉霸凌 長榮基於飛安暫調地勤

2019-07-08 19:16

銀行搶人 瞄準IT、法律專才

2019-07-07 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top