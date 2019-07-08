創紀錄！ 15萬噸超豪華郵輪抵台

2019-07-08 22:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



亞洲郵輪領導者──雲頂郵輪集團旗下高端品牌星夢郵輪「世界夢號」今（8）日抵達基隆港並將於今晚開啟首航之旅。這艘排水量達150,695噸的「世界夢號」，更創下台灣港群母港郵輪的最高噸位之紀錄。

星夢郵輪再度規劃逾15萬噸豪華郵輪「世界夢號」來臺首航，不僅創下台灣港群母港郵輪最高噸位之紀錄，更以業界首創「母港兼掛靠港」全新營運模式經營基隆、高雄雙母港，今夏三航次共將攜帶1.2萬名香港及國際旅客訪台，今夏預計創造達1.6億元的觀光效益。

雲頂郵輪集團深耕台灣逾20載，旗下麗星郵輪至今仍為全台唯一「全年母港」營運的郵輪品牌，多年以來的航次數、載客人次均為業界之冠，每年在臺採購及碼頭碇泊費加總金額更高達3.6億，持續協助台灣站穩亞洲第二大郵輪客源市場。

雲頂郵輪集團創始品牌「麗星郵輪」1997年即曾派遣「山羊星號」來臺並以基隆為母港，2008年「天秤星號」和「處女星號」更分別以基隆為母港及訪問港。

自2015年起，旗下「寶瓶星號」成為首艘也是目前唯一一艘全年在台進行母港營運的郵輪，成功將基隆逐步打造成為亞洲首屈一指的郵輪母港。

去（2018）年，麗星郵輪在臺共開啟204個航次，全年載客人次高達近48萬，約占該年度臺灣港群郵輪旅客人次的40%，而「寶瓶星號」每年在臺灣採購的油、水以及民生必需品突破新臺幣1.8億元，每年在臺碼頭碇泊費亦高達新臺幣1.8億元，持續協助臺灣母港郵輪經濟的發展。

今年，雲頂郵輪持續擴大佈局規模，除最受旅客喜愛的麗星郵輪之外，更首度規劃高端品牌「星夢郵輪」來臺運營，旗下豪華郵輪「探索夢號」以及「世界夢號」相繼在台開啟首航之旅，其中。