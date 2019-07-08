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不畏國內空服員頻頻罷工 東航要招考台籍空服員　

2019-07-08 18:08經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

中國三大航之一的中國東方航空（東航）首次公開招聘台灣空服員，並開出年薪80至18...
中國三大航之一的中國東方航空（東航）首次公開招聘台灣空服員，並開出年薪80至180萬元的待遇。　聯合報系檔案照片
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國內兩大航空公司華航、長榮空服員先後發動罷工，但大陸的航空公司並不擔心，仍向台籍空服員招手，繼春秋、吉祥、海南、廈門航空之後，中國三大航之一的中國東方航空（東航）首次公開招聘台灣空服員，並開出年薪80至180萬元的待遇，約為國籍空服員年薪的1.5倍。

東航在人力銀行網站上公告，這次招考需求的空服員人數不限，凡學歷在專科以上，不限科系、不限經驗，但須具備國語、英語的溝通能力，其中英文說聽讀寫要中等以上，都可自即日起至今（2019）年7月26日止，登錄1111應徵入口填報相關資訊，若還具備日語、韓語或其他第三外國語言溝通能力者，將優先錄取。

東航指出，甄選將分初選和決選，體檢、培訓的時間、地點會另行通知。而東航也言明工作條件，工作地點是在東航總部上海市，工作時間採輪班制，休假也是採輪休制度，而且需出差、需外派，待遇部分開出年薪80萬至180萬元。

至於工作內容，東航表示，包括旅客登機時，於機門歡迎，指引乘客座位，並發放報紙、雜誌及毛巾；起飛前救生衣示範及檢查乘客是否縛上安全帶等安全檢查工作；在機上對旅客提供服務如飲料、餐點；提供旅客旅行常識與簡單的醫務協助；以及如遇緊急事故必須迫降海上或陸地，根據機長指導，協助旅客迅速安全撤離飛機等。

據了解，台籍空姐細緻的服務態度加上輕軟的台灣腔，備受大陸航空公司青睞，盡管兩岸政治氣氛不佳，直航班機略有縮減，但兩岸旅客往來依然熱絡，去年就多達700餘萬人次，加上東航近年頻頻引進新型廣體客機，在航線與航班需求量增下，決定首次來台招考空服員。

東航空服員年薪
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