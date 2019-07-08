備轉容量已大增 盧籲中火優先除役

2019-07-08 17:50 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



近日備轉容量大幅提升，盧秀燕認為台電新增機組已發揮功能，應優先將台中電廠老舊機組除役；中央在電廠除役政策上，應該公開透明。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 「中央電廠除役應該公開透明！」台中市長盧秀燕8日針對最近電力備轉容量高達16%，中央卻堅持不將台中燃煤火力電廠除役，表達不滿。她要求中央應該公開透明，到底要將哪些電廠除役？又為何不包括台中燃煤機組？

不該犧牲中部

她說，從最近備轉容量顯示，台電新增6部機組、218億度電，讓備轉容量大幅提高。但中央卻強調，新增機組是為了其他發電廠的除役，不包括台中電廠。台中市政府要求冬季中火減少5部機組的發電量僅121億度電，約是新增機組發電量的一半。在冬季用電量減少的情況下，足以減煤發電以維護中部民眾的健康。

盧秀燕認為，目前的備轉容量已大幅提高，不應再犧牲中部的人呼吸權，而應將中火老舊機組除役。但台電一再表示，新增機組的發電量是為了其他發電廠的除役所需，並不包括台中燃煤機組。盧秀燕認為，中央到底是要將哪些電廠除役，應該公開透明說明白。否則，硬要中部民眾每天呼吸老舊燃煤發電的高污染空氣，其他的發電廠卻加以除役，民眾豈能接受？

應優先除役中火

盧秀燕是在主持台中低碳城市推動委員會108年第一次會議之後，接受媒體採訪表示，中央不能為了維持高備轉容量，而犧牲中部民眾的呼吸權。在備轉容量已從6%、10%上升到現在的15%以上，應優先將中火的老舊機組除役，才符合減碳減煤的國際趨勢。

台中市在推動低碳城市的三大目標上，盧秀燕提出先公後私、光電備增、親水承洪等方向。除了要求電廠減煤減碳，並輔導台中市18座燃煤工業鍋爐改用其他燃料，預計在111年市內燃煤鍋爐將全數退場。在交通運輸上則以串連各項大眾運輸及自行車道，提供便捷的低碳運輸環境，期達到「無煤台中」的願景。

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