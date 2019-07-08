94年老店轉型 黑松自販機賣飲料也賣尿布

2019-07-08 16:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



黑松（1234）今年邁入第94年，董事長張斌堂8日喊出三大方向，包括「生活品牌」、「超越代理」，「進化銷售」更是要拚業績，除了帶領經銷商轉型專業通路商外，也深耕布局自動販賣機，台數排名介於第二名或第三名，不只飲料，也賣尿布。他說，自販機會根據當地位置來改變商品，「說不定也能賣文具鉛筆」。

他說，今年是黑松第94年，為了邁向百年發展，公司未來仍會推出新產品，但不會過度強調生產，並訂出三大方向；其中「進化銷售」方面，要讓黑松不只是食品製造商，而是要打造專業銷售服務平台，也深耕自販機。

目前黑松全台共有7,500台，據了解，全台共有2萬多台，黑松約排名第二或第三之間，第一名為統一，可口可樂與黑松在伯仲之間。黑松近年則大力推展智慧型自販機，除了可販售非飲料產品，甚至還能賣尿布，能透過大數據分析，即時掌握銷售狀況和消費者使用習慣。

張斌堂表示，自販機在交通站點如台鐵和桃機皆有，封閉性場所如軍營、工廠、辦公大樓和宿舍等，「我們自販機當成無人店來思考，只是品項沒辦法太多。」

以桃機來說，黑松就有100多台機器，機台中不光只有黑松的商品，為了因應國際旅客，也賣Evian礦泉水、可口可樂與可爾必思等；他指出，黑松自販機強項，是有人能去補貨，收錢或許可以使用電子支付工具，「但是要補貨，沒有人去補就不行。」尤其桃機面積大，機器散落許多地方，要怎麼補貨？

他說，要知道哪裡缺貨，補貨才會有效率，智慧自販機可以知道缺貨狀況，而且不是少一瓶就捕獲，會先掃描機器，才知道需要帶什麼貨進入機場，主要希望搶晚上紅眼班機的生意。

生活品牌方面，張斌堂提到，希望朝向品牌生活化的方向導引，例如去年推出「黑松沙士清爽der透明版」，成功創造社群熱度；今年新推出黑松沙士Plus系列，截至今年6月，黑松沙士Plus一直跳冰棒」，為7-ELEVEN冰品新品銷售第一名，跨業推出限量聯名商品，如近來與卡滋爆米花攜手推出全球第一瓶「黑松沙士Plus卡滋爆米花焦糖風味」。