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華信航空9月4日開航台中－鳥取航線

2019-07-08 16:57經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華信航空今年9月4日起由台中直飛日本鳥取，每周三、六飛航。華信航空台中－鳥取AE7336 上午7時由台中機場起飛，10時50分抵達日本鳥取機場；回程鳥取－台中AE7337當地時間11時50分由鳥取機場起飛，13時45分返抵台中機場。華信航空以104人座的E190飛機執行飛航任務，兩地飛行時間為2小時50分。

日本鳥取一直是許多台灣遊客嚮往的旅遊勝地，華信航空獨家推出台中直飛日本鳥取包機，為慶祝鳥取開航，雄獅旅行社和山富旅遊等旅行業者推出四天三夜行程新台幣2萬3,900元起、五天四夜3萬900元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程。精采行程有鳥取砂丘、戀山形車站、立雲峽天空之城、出雲大社及白兔神社等，現在就來規畫來一趟鳥取之旅，一覽絕美風光。

華信航空說，鳥取砂丘是日本最大的觀光砂丘，可以騎乘駱駝欣賞壯麗的美景，彷彿置身電影場景一般夢幻；鬼太郎大街是帶孩子的家庭絕不能錯過的景點，兩旁有多達177尊活靈活現的妖怪青銅像，商店街不乏可愛伴手禮和特色美食。鳥取更是《名偵探柯南》的作者青山剛昌先生的故鄉，是柯南迷朝聖必訪的地方。

華信航空是台中唯一直飛日本的航空公司，目前每周七班由台中直飛東京、每周六班由台中直飛琉球，再加上9月4日起每周兩班由台中直飛鳥取包機，華信航空提供中部地區民眾往來日本最快速便利的空中交通。

日本鳥取一直是許多台灣遊客嚮往的旅遊勝地，華信航空獨家推出台中直飛日本鳥取包機，...
日本鳥取一直是許多台灣遊客嚮往的旅遊勝地，華信航空獨家推出台中直飛日本鳥取包機，為慶祝鳥取開航，雄獅旅行社和山富旅遊等旅行業者推出四天三夜行程新台幣2萬3,900元起、五天四夜3萬900元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程。　圖／華信航空提供
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