2019台北河岸童樂會 引進國內首見陸上極限衝浪

2019-07-08 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



「2019台北河岸童樂會－熊讚水樂園」將於13日起在大佳河濱公園一連舉行九天，台北市副市長蔡炳坤今（8）日邀請全市大小朋友體驗陸上「極限衝浪」等多項遊樂設施，主辦的台北市政府觀光傳播局將在10日早上9時起開放第二階段親水遊樂活動網路報名，每場100名，詳情可上「台北旅遊網」（www.travel.taipei）查詢。

蔡炳坤表示，「台北河岸童樂會」是市府精心規劃的多項暑期活動中最讓小朋友期待的，而且活動內容十分豐富，他鼓勵每個小朋友在小學階段把參加「台北河岸童樂會」當成一項要完成的事情。

觀光傳播局局長劉奕霆說，今年的活動各項設施精心布置，入口設置一隻6公尺高的熊讚歡迎大小朋友蒞臨，親水遊樂區分成「極限衝浪」、「攀爬101大樓」、「城市探索」、「繽紛奇幻」及「熊讚大冒險」等五個小區域、九種玩法，其中「熊讚大冒險」設有六道關卡，小朋友完成闖關就可獲得限量的水槍或貼紙等。陸上區則有「幸運草球池」、「草地推推」、「趣味闖關」等五項設施，每天下午另外安排三至四場的藝文表演活動，陸上區不須事先報名，開放民眾自由玩樂及欣賞。

劉奕霆表示，親水遊樂區平日上午一場，下午兩場，每場各90分鐘，假日上午也是一場90分鐘，下午則有三場各80分鐘。每場開放400人入場，其中300名採事先網路報名，100名現場排隊。7月4日已開放每場網路報名各200個名額，10日上午9時起將再開放每場網路報名各100個名額。報名須年滿6歲，每人限報名一場次，集體報名一次最多可四人同時報名，陪同的家長如果不使用水域遊樂設施，不須報名。

「2019台北河岸童樂會－熊讚水樂園」最大亮點是自國外引進的陸上「極限衝浪」設施，模擬真實的海浪，讓人不必到海上也可享受衝浪的樂趣，一次可供二到三人同時體驗。由於7月4日開放第一階段網路報名時，全部31場、775個名額在2分鐘內就額滿，顯示民眾興趣非常高，觀光傳播局決定每場體驗名額增加為50名，除7月4日每場已完成網路報名的25名仍可優先體驗外，其餘25名改為現場排隊報名，其中完成「水樂園」網路報名（含第一階段已完成報名）的民眾共18名，現場排隊的民眾有七名。

觀光傳播局提醒民眾報到時須攜帶身分證或健保卡等證明文件，網路報名成功的民眾保留入場優先權利至活動開始後15分鐘，第一階段網路報名「極限衝浪」成功的民眾則必須在活動開始前完成報到，否則失去優先體驗的權利。每一場的最後入場時間為活動開始後30分鐘，如入場人數如已達400人則將提前停止入場。觀光傳播局另外準備了400組免洗餐具給參加平日早場及下午第1場的民眾，每場最早完成報到的40位皆可各獲得一組。