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中強光電職涯體驗營 助學童勇敢築夢

2019-07-08 16:35經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

為鼓勵學童提早發現及培養自身興趣和專長，中強光電攜手仁德醫護管理專科學校於日前共同舉辦「我的未來不是夢」職涯體驗夏令營。營隊活動橫跨工業、醫事護理、職業安全衛生、資訊、商業、餐飲等職別，希望學童能透過各種體驗式活動、小組競賽、角色扮演等從中學習並探索自身無限可能，提早思考並規畫自己未來方向，築夢踏實。

「我的未來不是夢」職涯體驗夏令營於7月3日在中強光電竹南廠舉行盛大的開幕暨授旗儀式，由林惠姿總經理親自歡迎來自苗栗縣獅潭國中、造橋國中、三灣國中及文英國中共42位國中生，仁德醫護管理專科學校董事長鍾佳穎與多位教師也應邀出席，隨後即在仁德醫護管理專科學校進行三天兩夜豐富的職涯體驗課程，

中強光電總經理林惠姿於開幕儀式表示，中強光電長期回饋社會，關懷及支持偏鄉教育，自2011年以來，每年持續透過各種活動幫助苗栗縣在地的孩子們，這次非常感謝仁德醫護管理專科學校與我們共同舉辦如此有意義的夏令營，陪伴學童勇敢築夢，並於圓夢的道路上給予支持及鼓勵。

她也不忘勉勵參加營隊的學童們，除了書本學習外，習得一技之長更加重要，未來並不遠，希望學童能藉由三天兩夜的職涯體驗營，實際操作及體驗各職業所需技能，提早熟悉未來職場模式，探索並發掘自身興趣，再藉由不斷地學習，把興趣轉變為技能，最後將技能淬鍊為職業，一圓自身未來夢，好好做好每件事，讓夢想成真，也希望藉由公司參訪及產品體驗活動，讓學童更加了解科技產業現況，並帶給同學們一些啟發，期勉大家認真學習，將來成為各行各業菁英的一分子。

各校學生代表也於成果發表會時表示，非常感謝中強光電和仁德醫專規畫如此豐富的教學及體驗課程，讓大家有機會享受充實又愉快的夏令營，透過各式各樣實用又有趣的體驗，可以提早熟悉並了解到各個職業的重要技能，以及未來職場的真實樣貌，讓大家能更具體、更有把握地規畫未來方向並朝夢想前進。此外，經由三天的朝夕相處也大幅提高同學之間的團結力及向心力，是大家參加過最好玩的營隊之一，希望未來若有機會，能與更多同學一同參加如此有意義的營隊活動。

同為苗栗人的中強光電副總經理林曉菁也於7月5日帶著苗栗縣頭份市新興國小躲避球隊自製的鑰匙圈親臨營隊成果發表會，並贈予參與營隊的每位同學，期許大家能像躲避球隊的孩子一樣不畏艱難，勇於克服困境，堅持自己的夢想並勇敢圓夢，也希望大家未來有能力後，能回饋自己的家鄉，讓家鄉因自己的成就而發光發熱，更不忘叮囑大家培養一技之長及專業能力，為自己的將來開創更多可能性，翻轉自身未來。

「我的未來不是夢」職涯體驗夏令營營隊學員親手製作泡芙。業者／提供
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「我的未來不是夢」職涯體驗夏令營營隊學員學習如何調製咖啡。業者／提供
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中強光電林惠姿總經理與「我的未來不是夢」營隊學員合影於中強光電竹南廠。業者／提供
中強光電林惠姿總經理與「我的未來不是夢」營隊學員合影於中強光電竹南廠。業者／提供
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「我的未來不是夢」職涯體驗夏令營營隊學員學習如何測量生命徵象。業者／提供
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