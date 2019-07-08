樂桃航空請客 品嚐新鮮和歌山水蜜桃

2019-07-08 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



Peach Aviation株式会社（樂桃航空）執行董事CEO井上慎一宣布，特別感謝各位台灣媒體對於樂桃航空一直以來的關照。今天樂桃航空與和歌山紀之川市JA紀之里合作，在關西機場第2航廈舉辦「Share Peach Day！」活動，發送美味的新鮮水蜜桃給搭乘樂桃航空的旅客。

為了促進關西地區在地週邊的繁榮，從2012年開始至今已舉辦了八次贈送水蜜桃的活動，以樂桃航空國際線MM22（台北出發）航班為贈送對象，搭乘該航班的162名旅客都可以免費獲得由「紀之川市（JA紀之里）」所精心栽種的當季新鮮水蜜桃一顆。

出席這項活動人員包括紀之川市JA紀之里的地方政府人員、紀之川市光觀協會水果吉祥物娃娃「BURUBURU」，樂桃航空由監查董事金澤榮次（和歌山縣籍），以及幾位家鄉在和歌山縣的空服人員、職員一同參加，親手將新鮮的和歌山水蜜桃發贈給抵達關西機場的旅客。

紀之川市（JA紀之里）的水蜜桃，在紀之川地區特有的溫暖氣候、肥沃土壤的滋養下，經農民們細心照料栽種下，長成一顆顆渾圓飽滿的高品質水蜜桃，一口吃下即能享受鮮甜、濃郁的滋味，多汁的口感讓人一口接一口。搭乘旅客們紛紛面帶笑容地說道：「和歌山的水蜜桃真是新鮮！」、「馬上可以吃耶！好期待！」。「Share Peach Day！」活動在充滿歡笑的氛圍下圓滿結束，希望旅客們都能夠喜愛和歌山所栽種的高品質水蜜桃。