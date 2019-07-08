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預立醫療決定「善終」 全台簽署者三分之一在北市

2019-07-08 15:51經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

「病人自主權利法」於今年1月6日正式施行，迄今已經超過半年，國人可以簽署「預立醫療決定」表達自身醫療意願。根據統計，截至今年6月底，全國簽署預立醫療決定書人數已達4,664人，其中光是台北市就有1,521人，占全國三分之一。

根據「病人自主權利法」規定，具完全行為能力之人（須滿20歲）可預立醫療決定，簽署預立醫療決定須經醫療機構提供預立醫療照護諮商。目前參加預立醫療照護諮商要先向醫院預約安排時間，由「預立醫療照護諮商團隊」（包括醫師、護理師、心理師、社工師等專業人員）提供關於醫療資訊的詳細說明，協助意願人做出決定。

台北市衛生局指出，北市現有12家醫院、18處所提供預立醫療諮商服務，截至今年6月底，北市簽署預立醫療決定書人數達1,521人。其中，年齡50歲以上的意願人占八成、女性占六成，顯示年長者較為關心及接受善終議題，女性接受度也略高於男性。

台北市衛生局表示，「預立醫療決定」可讓意願人慎重思考，當自己處於末期病人、不可逆轉的昏迷狀態、永久植物人、極重度失智，以及其他經中央主管機關公告疾病等五款特定臨床條件時，選擇接受或拒絕「維持生命治療」以及「人工營養及流體餵養」的意願。

預立醫療決定經認證程序後，將註記在意願人健保卡上，意願人未來若想變更、撤除都可依照程序修正，確保意願人對於醫療選項有選擇與決定的權利。

台北市衛生局也說，在前往醫院諮商前必須預做準備，包括思考當面臨意外或疾病的發生，想要什麼樣醫療照護模式？並且請二等親家屬及身邊親近的人一起參與，讓他們尊重意願者的決定，在生命最後的關頭捨得放手。

此外，可以選擇了解自己意願的人擔任「醫療委任代理人」，在關鍵時刻代替意願人表達決定。

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