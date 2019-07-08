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漢來美食6月營收3.1億元 年增12.6%

2019-07-08 15:20經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

漢來美食（1268）今日公告6月營收3.1億元，淡月不淡，略高於有母親節加持的5...
漢來美食（1268）今日公告6月營收3.1億元，淡月不淡，略高於有母親節加持的5月3.08億元。圖／聯合報系資料照片
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漢來美食（1268）今（8）日公告6月營收3.1億元，淡月不淡，略高於有母親節加持的5月3.08億元，較去年6月的2.75億元增加12.6%；第2季營收為8.68億元，較去年同期的8.12億元增加6.8%；上半年累計營收為18.98億元，較去年同期17.65億元增加1.33億元、成長7.5%，單月、第2季及上半年累計營收均創歷年同期新高。

漢來説，對餐飲業而言，第2季通常是四個季度中最淡的一季，因為過完農曆年不久；且沒有太多節慶，再加上5月的報稅季，很多人就會變得「縮衣緊食」。不過，今年的第二季對漢來美食來說，卻是淡月不淡、表現亮眼的一季，主要原因除了來自於品牌展店效應，還有就是舊店的改裝升級吸引顧客回籠，帶動業績向上攀升。

漢來美食代理的香港米其林餐廳名人坊，今年6月10日在台北市開出品牌第五家分店，初步完成台灣的展店佈局，目前許多商務宴客及饕客聚會會指定在這兒，也因此，名人坊的包廂在假日總會出現一席難求的情況。而為滿足更多的商務宴會需求，台北2家分店在座席規劃上特別以7:3的配置比例（包廂七成、外場三成），如此一來也成功的提高平均客單。

漢來美食總經理林淑婷表示，餐飲消費是最容易受到景氣影響的行業，加上消費者容易喜新厭舊，所以要維持競爭力，一定要不斷的創新和升級。漢來海港創始店高雄漢來店在去年12月完成改裝後，半年來一直維持滿座盛況。循此成功模式，台中廣三SOGO店也在今年5月完成改裝升級，嶄新的形態及升級的菜色也為餐廳再度拉高營運績效，成為集團另一個改裝成功案例。

漢來美食營收餐飲業
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