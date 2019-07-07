北投片廠BOT釋利多 古蹟成本可抵權利金

2019-07-07 22:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



基地涵蓋歷史建築「北投製片廠」的北投影視音產業園區BOT+ROT案，已於今年6月底再度公告招商，北市府於此次標案向廠商釋放利多，不僅可透過影視音空間及附屬設施收入作為獲益來源，得標廠商用於修復古蹟的費用，更得於十年內抵減營運權利金，北市文化局將於7月11日舉辦招商說明會。

北投影視音產業園區以BOT案為主體，基地面積為1.41公頃，招商引資目標為新台幣31億元，除了影視音空間得作為獲益來源之外，附屬設施得設置購物商場以及休閒娛樂設施；整塊基地當中，舊北投製片廠（中國電影製片廠）的部分設施已登錄為歷史建築，採ROT方式處理，此案業經去年五月首次招標但未獲廠商投標。

為吸引廠商進駐，北市文化局針對標案內容作出若干檢討修正，於今年6月28日再度招標，官員指出，此次修正後招標，主要差異在於新增權利金可抵減方式，得以古蹟修復成本，抵減得標後十年內的營運權利金。

官員指出，此案當中共有三種廠商回饋金機制，第一種為開發權利金，廠商得於簽約後四年逐年繳交，另外兩種則是營運權利金，分為每年拍片的收益，以及年度結算的日常營運成本獲益，僅後者為修復古蹟的成本得以抵減的部分。