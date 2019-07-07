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6個妻妾全跑光暴瘦 悲涼雷洪怨：2年沒戲演

林佳龍脫口檢討航權論 交通官員捏冷汗

2019-07-07 20:53經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部長林佳龍。圖／聯合報系資料照
交通部長林佳龍。圖／聯合報系資料照
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長榮航空勞資雙方昨天簽下團體協約，結束長達17天的罷工行動，不少人說與交通部長林佳龍在前一天突然的檢討航權「神來一說」，起了重要的作用，不過，雙方會達成共識，並非與林佳龍的說法有直接關係，反倒是他的說法讓交通部相關單位直冒冷汗，全部噤口。

知情人士透露，這次罷工事件行政院指示，交通部與勞動部分別負責協助輸運與促成協商，因此，交通部的工作一直聚焦在確保國內外航空的疏運協調，特別是國內航線，絕對不能出現停飛的情況，而交通部也確實善盡責任。

然而，隨著罷工時間不斷拉長，民眾對於政府遲遲無法處理好罷工事件，反感與不耐愈來愈深，林佳龍雖非負責勞資協商，但航空罷工沒完沒了的民怨第一反應就是想到交通部，且基於政府一體，又深怕影響明年大選，林佳龍詢問幕僚有無什麼解方可「刺激」長榮加速解決問題，甚至「逼迫」資方儘速坐上談判桌，早日取得共識。

航政司官員深知民營公司的勞資爭議，交通部要使上力有高難度，尤其罷工發動者是桃空職工，很難對長榮有什麼「制裁的招式」可以催促雙方上談判桌，但有人想到航空公司的生存命脈是航權，用航權「Push」長榮應該最有效，尤其「國際航權分配及包機審查綱要」是交通部頒布的，法規內對於航權分配有政策面和技術面的評分，雖然沒有言明航空公司罷工可以用航權來處罰，但是可以自行解釋業者在「政策」的配合度上不夠好，於是，向林佳龍提出這項建議。

林佳龍急於要罷工落幕，便同意航政司建議，接受媒體訪問時，脫口而出要檢討長榮航權，沒想到話一說出口，引起各界熱烈討論，甚至並被媒體私下認為「無知」、「耍官威」，航空業者也憤憤不平，交通部官員見狀一時慌了手腳，全部噤口，沒有人敢對「國際航權分配及包機審查綱要」是否可以用來卡長榮多做說明，主管航空事務的民航局更對此話題避之唯恐不及。

據了解，長榮集團對交通部拿檢討航權的論點非常不以為然，但基於交通部是航空業務主管單位，且勞動部與桃園市政府已一再催促長榮加速勞資協商，索性做個順水人情，給兩大部會和地方政府面子，再與工會協商，最後終於達成共識，讓罷工事件落幕。

長榮航空空服員罷工林佳龍航空業
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