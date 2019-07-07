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「皇普雲鼎」今開工 導入空氣過濾系統打造健康宅

2019-07-07 16:35經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

總銷約35億元上下的「皇普雲鼎」今(7)日舉行動工典禮，皇普建設董事長蘇永平表示，雖然新團隊入主皇普建設僅二年，不過團隊在房地產開發業擁有相當資深的經驗，加上皇普建設品牌深耕建築業超過30年，在市場具有一定品牌口碑和實力。以去年至今來說，公司從南到北陸續推出「皇普文苑」、「皇普MVP」、「皇普鉑苑」等三大建案，不僅熱銷更深獲好評。

蘇永平說，今年皇普建設推案趁勝追擊，總銷約35億元上下的竹北案「皇普雲鼎」，今日舉行動土典禮，預計第4季正式推案，規劃每坪推案價為25~27萬元，該案不僅位於新竹竹北光明六路大道上，更擁有新崙公園、豆子埔溪第一排視野，在強勢地段、環境加持下，成為皇普建設插旗新竹的首發代表作。

值得注意的是，重視居家空氣的皇普建設，在「皇普雲鼎」案上首度導入具有醫療空間的正負壓氣流技術的空氣過濾系統，不僅能將氣流過濾後引進居家空間，居家的溫度、濕度、pm2.5及二氧化碳濃度更有自動空氣清淨過濾系統把關，希望能為客戶打造新一代的健康住宅。

「皇普雲鼎」以光明六路為軸道，接國道1號、省道，再接高鐵六家站，距竹北火車站8分鐘、竹科園區15分鐘車程，鄰近縣治一期生活圈；除了交通便利性，該案擁有2,700坪的新崙公園，與豆子埔溪水岸、自行車道的戶外運動休閒天地，成為公園、水岸，以及竹北國小、竹北國中雙優質學區的建案。

「皇普雲鼎」規劃27~40坪2~3房產品，將興建樓高24樓雙塔式建築，每坪開價25~27萬元為竹北新地標。

總銷約35億元上下的「皇普雲鼎」今(7)日舉行動工典禮，皇普建設董事長蘇永平(第...
總銷約35億元上下的「皇普雲鼎」今(7)日舉行動工典禮，皇普建設董事長蘇永平(第一排右三)表示，該案不僅位於新竹竹北光明六路大道上，更擁有新崙公園、豆子埔溪第一排視野，在強勢地段、環境加持下，成為皇普建設插旗新竹的首發代表作。
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