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從買到租 大陸商務包機市場在擴大

2019-07-06 20:48聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

「別為喝牛奶，養頭牛」，由於經濟減速影響，大陸企業放棄了維護費用高昂的企業飛機而改用包機。中國大陸的商務飛機包租市場正在成為亞洲最大市場。

以運營商務包機、私人飛機管理為主要業務的Jet Solution （國際航空集團），客戶的六成來自中國大陸、香港和台灣。總裁胡穎詩表示，商務包機在中國經濟減速後逐漸取代私人飛機，而商務包機價格接近民航的頭等艙。

日經中文網報導，利用包機服務的中國企業高管開始增多，尤其以從事礦物開採、房地産和博彩行業等經常出差的企業較多。

「到各個城市出差的時候可以節省換乘時間」，頻繁使用商務包機的一家中國大陸房地産企業的總裁表示，商務包機既能飛往定期航班較少的亞洲和非洲的城市，還提供旅遊配套服務，很有吸引力。

自有私人飛機成本不斐，在飛機維修和飛行員聘用等每年需要約人民幣2000千萬元的成本。而商務包機價格接近民航的頭等艙，這讓僅在需要時使用的商務包機服務需求迅速提高。

以Jet Solution （國際航空集團）為例，在亞洲的1200架私人飛機中，1000架集中於中國大陸、香港和台灣，胡穎詩表示，「中國頂級富豪的前五名中有三人是集團的客戶」。

但在反腐力道沒有式微的中國，富裕階層希望保持低調的心理也推動了商務包機服務的擴大。胡穎詩表示，中國上市企業意識到股東的目光，作為資産精簡措施而放棄企業飛機的趨勢也在增加。

業內人士指出，對企業家來說，如果一年只有不到500小時的公務飛行，自己買飛機並不划算，以前大手筆買新飛機、大飛機的多，現在包機或買二手機的開始增多，也意味著中國的公務機消費，逐漸趨於理性。

大陸經濟快速發展，具有起飛時間彈性、隱密性高的商務飛機，成為許多企業的交通新寵。...
大陸經濟快速發展，具有起飛時間彈性、隱密性高的商務飛機，成為許多企業的交通新寵。（本報系資料庫 ）
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