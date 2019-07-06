長榮罷工落幕旅行業：受夠了、政府儘快修法

2019-07-06 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



為期17天長榮空服員罷工落幕，勞資雙方今天下午簽團體協約；中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，旅行業遭遇三次航空業罷工，金錢精神重大損失，「我們受夠了」，禁不起再有罷工發生，希望政府儘速修法，明訂罷工預告期或限制航空公司罷工。

蕭博仁說，三次航空業罷工都由桃園職業工會發起，民營長榮無法比照國營華航，空服員罷工才會那麼久 ，罷工落幕，事情不能就此結束，政府應痛定思痛，儘快修法，這次長達17天罷工，旅行業損失慘重， 旅客權益受損。

旅行業代墊費用，雖有補償機制，但旅行業為處理罷工旅客機票簽轉，員工加班增加加班費，另要增加信用卡刷卡手續費，還有支付旅客機場飯店餐廳接送的交通接駁費用，目前無罷工保險，業者損失難以估計，罷工結束，會找長榮協商理賠。

蕭博仁表示，法規應與時俱進，不合時宜就應改正，針對民法第 514-5 條，以及國外旅遊定型化契約範本第26 條，應該立即修改法條；航空公司罷工既不可歸責於旅行業，協助滯外旅客返回所增加費用即不應由旅行業負擔。

明訂罷工預告期，維護消費大眾權益:針對大眾運輸產業，尤其民航業，制定合理「罷工預告期」至少15天以上，以及明確罷工期間；民航業應納入重大公共利益事業適用，罷工應依勞資爭議處理法第54 條規定辦理。