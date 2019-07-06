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整理包／罷工17天終落幕 當初啥原因逼長榮空服員出殺手鐧？

長榮向社會致歉 籲政府重視外部工會問題

長榮罷工落幕旅行業：受夠了、政府儘快修法

2019-07-06 19:22聯合報 記者魯永明╱即時報導

為期17天長榮空服員罷工落幕，勞資雙方今天下午簽團體協約；中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，旅行業遭遇三次航空業罷工，金錢精神重大損失，「我們受夠了」，禁不起再有罷工發生，希望政府儘速修法，明訂罷工預告期或限制航空公司罷工。

蕭博仁說，三次航空業罷工都由桃園職業工會發起，民營長榮無法比照國營華航，空服員罷工才會那麼久 ，罷工落幕，事情不能就此結束，政府應痛定思痛，儘快修法，這次長達17天罷工，旅行業損失慘重， 旅客權益受損。

旅行業代墊費用，雖有補償機制，但旅行業為處理罷工旅客機票簽轉，員工加班增加加班費，另要增加信用卡刷卡手續費，還有支付旅客機場飯店餐廳接送的交通接駁費用，目前無罷工保險，業者損失難以估計，罷工結束，會找長榮協商理賠。

蕭博仁表示，法規應與時俱進，不合時宜就應改正，針對民法第 514-5 條，以及國外旅遊定型化契約範本第26 條，應該立即修改法條；航空公司罷工既不可歸責於旅行業，協助滯外旅客返回所增加費用即不應由旅行業負擔。

明訂罷工預告期，維護消費大眾權益:針對大眾運輸產業，尤其民航業，制定合理「罷工預告期」至少15天以上，以及明確罷工期間；民航業應納入重大公共利益事業適用，罷工應依勞資爭議處理法第54 條規定辦理。

務實審視勞基法，彈性調適一例一休:旅行業不適用一例一休，建議應納入「四週彈性工時」之適用；旅行業 OP 人員及業務人員屬責任制，應指定為勞動基準法第 84-1 條工作者。蕭博仁將聯合台灣省旅行公會聯合會及六都公會理事長，要求政府儘速修法，請託立委們支持。

為期17天長榮空服員罷工落幕，勞資雙方今天下午簽團體協約；中華民國旅行商業同業公...
為期17天長榮空服員罷工落幕，勞資雙方今天下午簽團體協約；中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁要求政府儘速修法，明定罷工預告期或限制航空公司罷工。資料照片
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