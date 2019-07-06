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整理包／罷工17天終落幕 當初啥原因逼長榮空服員出殺手鐧？

長榮向社會致歉 籲政府重視外部工會問題

罷工落幕 工會代表：罷工不是終點是新的勞資關係開始

2019-07-06 19:21聯合報 記者劉星君╱即時報導

長榮空服員罷工今天第17天，下午2點在桃園市府16樓會議室第三次協商，雙方再度回到談判桌，歷時4小時，勞資雙方完成團體協約，桃園市空服員職業工會常務理事李瀅說，工會絕不好戰，工會承諾未來3年，在有限度的情況下跟公司開啟新的勞資關係。「今天這場罷工絕對不是終點，而是新的勞資關係開始」，也呼籲長榮航空，遵守這份團體協約的內容，真正開始善待空服員，改善長榮文化的專制管理。

桃園市空服員職業工會常務理事李瀅說，這次長榮罷工行動持續17天，感謝2300名會員在這段過程中堅持與努力，也謝謝桃園市政府、勞動部，在這段期間，對我們雙方居中協調的協助。

李瀅說，桃園市空服員職業工會一直會是每位空服員的後盾，今天這一場罷工行動、勞資爭議，是我們把民主帶進這個產業與工會裡面。6月29日針對長榮航空提出的方案，進行表決接受，預計簽下團體協約後結束罷工。這段時間一直在努力，在勞動條件實質的提升部分，我們比過去一年半、20次的團體協約，及調解的過程中所拿到實質勞動條件的提升，都是有的。

李瀅說，在打破長榮威權管理專制部分，也獲公司承諾，包括勞資會議、參與人評會等。過程中非常開心公司終於注意到，職場性別平等上能夠更進一步。

李瀅說，6月29日到今天，經歷凱道的聲援晚會，昨天37公里苦行行動，我們要爭取的不在是勞動條件這麼單純，我們要爭取的是勞工基本的、在罷工的基本人權，「我們要追求的是不秋後算帳，是平等、對等的和平協議。」

李說，感謝2300名相信工會與工會一路走到現在的會員，因為有你們的信任、堅持，過程中，不管是晚會、輪班，昨天的苦行，都帶給我們解決這場勞資爭議巨大的力量，希望這場勞資爭議，這場罷工，能夠為台灣的工運，帶來一個堅持下去的，能夠一起走下去，創造新的產業民主的潛力。

桃園市空服員職業工會常務理事李瀅，代表工會說明。記者張裕珍／攝影
桃園市空服員職業工會常務理事李瀅，代表工會說明。記者張裕珍／攝影
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長榮航空罷工空服員
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