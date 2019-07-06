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為期17天罷工落幕！ 長榮勞資今終簽團體協約

君鴻酒店易主待點交 歇業暫不熄燈人潮銳減

2019-07-06 18:05中央社 高雄6日電

85大樓內君鴻酒店昨(6)起歇業。 本報系資料庫
85大樓內君鴻酒店昨(6)起歇業。 本報系資料庫
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高雄市85大樓內君鴻國際酒店易主，高雄地院8月13日將履勘，酒店今天起歇業，但客房營業至9月底，館內除3間餐廳持續營業，其餘都已熄燈，全館今天人潮銳減，冷冷清清。

君鴻酒店位在高雄地標85大樓中37樓至85樓、有590間客房。原業主幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務，君鴻酒店因而被債權人法拍，由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以新台幣54.4億元得標，5月7日完成權移轉登記，配合法院點交作業，君鴻昨天向高市府申請解散，公告今天起歇業，業者預留部分員工善後，其餘數百名員工全部資遣解雇。

不過，高市勞工局表示，迄今尚未接獲任何君鴻酒店員工勞資調解案。

高雄地院8日則將協商君鴻酒店與債權人的債權分配，展開點交執行的前置作業，君鴻酒店業者將出席爭取員工資遣費列入優先債權，保障員工權益。

另外，君鴻酒店今天公告，因歇業對消費者和往來廠商所造成的不便，致上最深的歉意。為保障已購買酒店各種餐旅券的消費者權益，住宿券可入住客房至今年9月30日，全館餐券皆可依面額於39樓百匯栢麗廳至7月31日止，以及77樓潮江春餐廳、38樓宴會廳，這2間餐廳已轉由福勵經營管理顧問公司經營，營業不受君鴻酒店歇業影響。

君鴻酒店雖歇業沒熄燈，但因以消化原有訂房、訂席及餐券客源為主，全館人潮銳減，比以前冷清不少。

高雄地院行政庭長葉文博表示，8月13日將由高雄地院執行處司法事務官領軍履勘85大樓37層至85層590間房間，由於履勘量體龐大，院方會加派人手，配合維安警力也會大增。不僅法院可申請警力，債權人也可申請警力保護，屆時會有多少人力及警力到場，一切都還在劃中，當天也會視現場實際狀況隨時請求增派警力支援，警力警方會調配，不成問題。

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