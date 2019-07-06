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高雄君鴻酒店歇業 海霸王接手

2019-07-06 00:46聯合報 記者謝梅芬徐如宜／高雄報導

位在高雄八五大樓內的君鴻國際酒店傳經營權易主，未來將由海霸王集團繼續經營。記者謝...
位在高雄八五大樓內的君鴻國際酒店傳經營權易主，未來將由海霸王集團繼續經營。記者謝梅芬／攝影
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高雄重要景觀之一的八五大樓君鴻酒店今天起歇業，高雄市韓國瑜昨天證實君鴻是經營權轉移，聲稱君鴻這段期間業績不錯，「只是沒想到經營權轉移速度這麼快！」他說，君鴻經營團隊也很錯愕，強調這和基本的經濟面沒有絕對關係。

韓國瑜強調，經營權轉移是法院的判決，「我們不方便評論」。勞工局主祕皮忠謀表示，昨天是君鴻營業的最後一天，員工六月薪水都已發放完畢。但強調，大規模解雇應在六十天前提出，君鴻涉及違反大量解雇勞工保護法，將裁罰十至五十萬元。

君鴻酒店前身為「高雄金典酒店」，位在高雄市地標「八五大樓」中卅七樓至八十五樓，有五百九十間房間，原業主幸福人壽董事長鄧文聰因積欠債務而被法拍，第三次法拍才由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以五十四點四億元標下。

據了解，昨天上午飯店業者向員工宣布即將歇業易主，員工都很錯愕，但昨天依然有人到櫃台辦入住，據悉飯店已告知櫃台暫不收新訂單。

君鴻酒店發表聲明說，因為法院執行法拍動作急如律令，不僅三個月內接連完成三拍，臨時又訂於七月八日要將拍賣款項實行分配，為優先保障員工權益，只好緊急忍痛決定歇業解散，希望法院能體恤將近六百位員工六百個家庭的生計，將員工資遣費列入優先債權。

高雄市新聞局也發表明，君鴻酒店僅是經營權易主，未來將由海霸王集團繼續經營，高市會協助確保員工與消費者相關權益。

市府表示，海霸王集團看好韓流帶動觀光人潮，先在高雄前鎮漁港打造全國最大複合型冷凍物流園區，三月進一步標下高雄法院法拍的君鴻酒店，未來將維持五星級飯店模式營運。

高雄市勞工局表示，君鴻歇業預計解雇勞工四百八十人，預留廿至卅人善後，當天會發放六月薪資及非自願離職證明書，至七月薪資因尚須核算，將連同勞工特別休假未休畢折算工資在八月六日發薪日同步發放。勞工局已派員入場訪視，介入協助勞工爭取權益。

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