綠美丘高顏值市集 進駐台中七期富豪圈

2019-07-05 22:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



被喻為今年最高顏值的市集「綠美丘 Midori ArtMarket」今(5)日正式開幕，今天到場的貴賓包括地表最潮&第三次創業執行長吳宗穎、藝術家桑拿大可、品墨良行總監王慶富，現場眾星雲集。

其中，pinc精品特調為此次市集打造的小房子、茶籽堂特別訂製的風格攤位，加上藝術家作品噴繪的布幔，讓市集變得非常吸睛，吸引眾多遊客拍照打卡。

曾以紅點文旅溜滑梯裝置造成全台跟風、並紅遍全球的知名設計師吳宗穎，在經營台中最火紅園區審計新村、創立全台最大文創市集公司暮暮市集後，在今年再度推出全新市集品牌─「綠美丘 Midori ArtMarket」。

這場由銳宇建設、T&R廣場邀請第三次創業公司，以期間限定、三個月快閃概念呈現的全新市集品牌，結合了藝術、文創、市集、攤街美學，不只接地氣，更接軌青創風潮，一舉成為台中七期富豪圈內最美的市集。

綠美丘 Midori ArtMarket首創沿用美術館或藝廊的典藏概念，邀請新銳藝術家「桑拿大可」作為館藏作品藝術家一號，將藝術作品與市集結合，讓市集攤位不只是街攤，更是裝置藝術的展示。

雖然以藝術為名，但綠美丘並不以策展的方式舉辦，仍維持文創市集應該有的親民與功能──「吃喝玩樂」，避免疏離感，市集中人與人對應的溫度，仍然被保留下來。

現場參觀民眾表示，這場藝術市集真的很特別，雖然規模不大，但充滿著藝術氣息，很喜歡攤位和周圍布幔的設計，很浪漫！

今天開幕現場舉辦期間限定電音派對，邀請知名DJ Emma現場演出，民眾一邊享用市集內的特色餐點、一邊隨著DJ音樂起舞，讓現場氣氛嗨到最高點。