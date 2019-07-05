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長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

工研院攜儒鴻打造超臨界流體染色開放創新式系統平台

2019-07-05 20:49經濟日報 記者張義宮╱即時報導

工研院與紡織大廠儒鴻合作，打造超臨界流體染色開放創新式系統平台、無水染色且同步機能化的染整技術。透過平台使無水染色布料擁有更豐富的色彩變化，且透過二氧化碳染整布料並加入機能性元素，不會用到一滴水外，使用後的氣體還能回收再利用，徹底展現循環經濟概念。

工研院與紡織大廠儒鴻合作，打造超臨界流體染色開放創新式系統平台。記者張義宮／攝影
工研院與紡織大廠儒鴻合作，打造超臨界流體染色開放創新式系統平台。記者張義宮／攝影
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工研院儒鴻
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