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舜元「知了」熱銷藝術季 感性登場

2019-07-05 20:13經濟日報 記者宋健生╱即時報導

「2019年舜元藝術季-HERE WE ART」登場，舜元建設董事長林逸民(左)...
「2019年舜元藝術季-HERE WE ART」登場，舜元建設董事長林逸民(左)與新鋭藝術家林明修(右)合影。記者宋健生/攝影
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中部知名建商舜元建設「2019年舜元藝術季-HERE WE ART」今(5)日登場，首場邀請以「再生創作」聞名的新銳藝術家林明修，在「舜元知了」銷售中心展示利用汽車回收廢零件創作的蜜蜂、小牛、夏蟬等系列作品，吸引大批民眾到場。

舜元在台中市11期重劃區洲際棒球場旁推出的「舜元知了」，規劃84戶住家，5月9日進場，不到二個月銷售率衝破95%，成為市場熱銷的指標建案。

「舜元知了」規劃地上15樓、地下二層建築，坪數35至38坪，每坪單價30萬至32萬元，總銷9.5億元，已購客戶以在地上班族、中科新貴為主。

此案基地位於洲際棒球場旁靜巷，靠近崇德美食大道、八二三公園，還有預計明年動工的中信金控大型購物中心；附近學區則有馬禮遜美國學校、衛道中學、仁美國小及四張梨國中小等，生活機能成熟。

舜元建設董事長林逸民表示，舜元以「穩健．踏實．新活力」自我勉勵，偕同自有的甲級營造廠「順億營造」深耕建築領域達20多年，不僅貫徹對人與居家環境美學的關注，更對建築藝術文化的養成不遺餘力。

這次在洲際球場特區推出三公園環繞的低建蔽率森態建築「舜元知了」，強調以「建築種子」為核心概念，落實建築是一顆種子，應該種在樹最多的地方理想，讓前來參觀的民眾同時體驗一場現代建築藝「樹」巡禮。

舉辦2019舜元藝術季「HERE WE ART」，則是期盼引導參觀者常保尊重自然與環保永續的心，未來舜元也將陸續舉辦相關文創藝術季活動，並透過社區合作收藏，展現企業永續經營與人文藝術、居住環境緊密結合的決心。

「舜元知了」全區32.5%低建蔽率森態建築規劃，特別聘請榮獲多項國際大獎的常季設計，以「原生自然生活概念」打造謙退樹廊、恆綠水景、池畔茶亭等社區綠覆規劃，輔以四張犁公園、兒童公園及私家庭院，形成難得的三園環抱景致。

另外，搭配建築逐層綠化產生舒適微生態，社區也規劃喜閱書房、生活講堂、觀景健身房、影音會館與星空花園等機能公設，創造城居富氧環境與寧靜生活感。

舜元「知了」規劃35至38坪均質三房產品，成功吸引上班族及中科新貴目光。記者宋健...
舜元「知了」規劃35至38坪均質三房產品，成功吸引上班族及中科新貴目光。記者宋健生/攝影
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「舜元知了」規劃84戶住家，5月9日進場，不到二個月銷售率衝破95%，成為市場熱...
「舜元知了」規劃84戶住家，5月9日進場，不到二個月銷售率衝破95%，成為市場熱銷的指標建案。記者宋健生/攝影
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重劃區藝術家
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