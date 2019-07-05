行銷台灣！珍奶、面膜、機械手臂打頭陣

2019-07-05 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



台灣珍珠奶茶席捲東南亞，台灣業者在台灣形象展中，現煮珍珠奶茶。（江睿智攝） 分享 facebook 2019年馬來西亞台灣形象展於檳城登場，因東南亞國家經濟成長力道強勁，包括醫療保健、美妝面膜、節能產品、智慧機械等台灣參展業者摩拳擦掌，企圖拓展新南向國家商機。

外貿協會董事長黃志芳表示，自2016年至2018年，新南向國家來台灣就醫人數從29萬增加至41萬人，很多華僑都想要回台灣看病，可見台灣醫療服務業很具有競爭力，他更透露，有家台灣醫院將進軍馬來西亞。

主打按摩椅的督洋生技外貿部經理林明德表示，新南向國家經濟成長力道強，創造許多新富階級，督洋在越南一年就賣出逾千台按摩椅，市占率10%；而馬來西亞競爭更激烈，因此擬針對M型社會兩端，分別主打高端與平價兩款按摩椅，企圖搶攻大馬市場。

銷售玻璃隔熱膜的億高應材總經理楊脩生說，近年大馬公共工程、住宅開發案很多，對於隔熱、節能等相關產品需求殷切，「銷售業績蒸蒸日上」。