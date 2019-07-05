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經濟解析／勞工罷工不結束 交長竟要懲處長榮航？

2019-07-05 17:31經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

桃空職工發動長榮空服員罷工行動進入第16天，勞資雙方遲遲未能達成共識，原本單純扮演疏運工作角色的交通部，昨天突然變換角色，交通部長林佳龍表示，罷工不處理好，「會對其（長榮）航線、航權進行檢討」，此話一出語驚四座，因為此舉已是公然介入勞資爭議，何況航權分配辦法並沒有規定發生罷工會影響航空公司的航權，身為民航主管的交通部長如此無知，令人訝異。

這次桃空職工以合法的方式發動罷工，逼迫資方與其協商，雙方遲遲沒有辦法達成共識，這是勞資爭議事件，既然是爭議，官方的立場也只能居間協調，盡量促成勞資對話，取得共識，結果交通部卻在勞資爭議過程中，揚言因此事未能處置好，「會對其（長榮）航線、航權進行檢討」，這是赤裸裸的介入勞資爭議事件，偏向勞方，恐有違法之虞。

而且這次罷工的發動者是長榮空服員，也就是勞方，並非資方，罷工行動不停止，交通部就要對資方的航權進行檢討，形同公開以航權來逼迫長榮，明示「你不處理好，我就要處罰你」，這種詭異的思考邏輯，讓人相當傻眼。如果交通部認為罷工不對，那要懲罰的也應該是發動的勞工，怎會將矛頭對準被罷工的資方？

姑且不論交通部頒布的「國際航權分配及包機審查綱要」沒有明文規定航空公司若發生罷工，將會影響其航權分配的權利，若交通部真的硬要以罷工遲遲沒有處理好，有違公共利益來影響未來長榮航權分配的話，最終的受害者不是資方，而是勞工。

因為航權是航空公司的生存命脈，獲利來源，一旦無法分配到航權，就等於要減少航班，減少航班就會減少用人，減少用人就會影響勞工就業機會，這看似是對資方的嚴厲懲罰，其實根本是在傷害勞工，要勞工以後不要再發動罷工，否則你們（勞工們）將會沒有工作。

從長榮罷工開始到現在，交通部一直負責協助交通疏運，角色扮演良好，各界也都看在眼裡，沒想到罷工落幕前，卻做出如此沒有大腦的事，讓之前努力維持輸運的功勞化為泡影，實在可惜。

罷工長榮航
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