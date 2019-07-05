中鋼福委會明星商品多 水餃最夯

2019-07-05 16:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中鋼明邦廳水餃最受好評 圖／中鋼提供 分享 facebook 中鋼職工福利委員會負責的餐廳與福利社，以照顧家人心態服務同仁，不僅廣獲好評，也創造出許多明星美食，讓外界羨慕不己，明邦餐廳三寶「水餃、蔥油餅、XO醬」與福利社「中式囍餅、酒釀桂圓麵包」都是熱銷的明星商品。

中鋼福委會負責營運的員工餐廳除通常的大餐廳之外，還有明邦廳也是常招待客戶或外賓的餐廳，明邦廳三寶遠近馳名，較少仁注意到的是進去餐廳大門旁的牆壁上，載記明邦廳是紀念第一位建廠而殉職的工程師毛明邦，中鋼滿足同仁口慾之外，也十分感念同仁對公司的付出。

周一及周四中午進入明邦廳不要被滿滿人潮嚇到，不完全是因為中鋼員工人數多，而是這些人吃的都是水餃，因為明邦廳周一及周四中午的水餃日通常會吸引爆滿的同仁用餐。一包50顆售價175元（8月1日調整為200元）的冷凍豬肉水餃也是賣得嚇嚇叫，中鋼員工有時會買回去跟家人分享。

明邦廳還有提供西式自助餐與包廂式的桌餐，接近20道菜色、水果、甜點、冰淇淋與飲料的吃到飽自助餐，一人收費200元（8月1日調整為230元），讓中鋼同仁可以偶而換換口味之外，也能很實惠招待來訪的客戶外賓。

明邦廳的包廂不多，但菜色味道不輸有名的明邦三寶，包廂桌餐從5,000元起跳，所提供的菜色往往能讓賓主盡歡，不過，即使有豐盛的菜色，通常還是會額外加點蔥油餅及水餃，讓外賓體驗中鋼餐廳三寶的美味。席間提供摻有蜂蜜的麥苗汁過往也是赫赫有名，隨著更重視健康，洛神汁也提供賓客另一種風味。

一般人在明邦廳享受包廂的大餐時，往往不知道明邦廳的素食也是「巷內人的好選擇」；聽聞中鋼董事長翁朝棟宴請來訪的大成鋼老闆謝榮坤，滿桌全素的菜色口味就獲得相當好的評價。

外人不易進入的中鋼福利社，提供自製的糕餅類產品也深獲好評，平日熱銷的中式囍餅、9吋生日蛋糕及酒釀桂圓為主的麵包，主要實惠之外，福委會要求食材供應商須達到品質之外，福委會也常抽檢食材，確保衛生作法更讓同仁樂意購買享用。此外，農曆春節的西式年糕、端午節的粽子、中秋節的綠豆椪及蛋黃酥等節令產品更是熱銷常勝軍。

中鋼福委會明星美食

豬肉水餃：一包50顆175元（8月1日調整後售價一包50顆200元）

蔥油餅：一包 4片200元

XO醬：一罐260元（8月1日調整後售價一罐280元）

酒釀桂圓麵包：50元

歐式雜糧麵包：55元

中式囍餅：150元~230元

9吋生日蛋糕：230元~375元

西式年糕：135元

肉粽：35元