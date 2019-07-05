工研院46周年院慶 市場導向研發接地氣

2019-07-05 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



工業技術研究院今天慶祝46周年院慶，工研院院長劉文雄表示，近一年多來，工研院研發積極朝「市場導向」為主，開發可支撐市場發展的關鍵技術，經濟部長沈榮津也稱讚工研院技術「接地氣」，期許工研院能開創台灣國際產業新價值，並以技術協助台商，創造高附加價值產業回流。

工研院長劉文雄表示，他去年4月到工研院服務，研發也以市場為導向，近年與NVIDIA合作自駕車、引進德國大藥廠MERCK在精準醫療的設備與人才培訓課程等，也積極協助、在地產業升級或轉型。

沈榮津說，參訪工研院「突破競爭，邁向新藍海」特展時，他根據各項技術詢問諸多問題，期望研發要能接地氣、協助產業升級或轉型，如無水染色且同步機能化染整技術，可幫助紡織產業；對於在弱光環境中也能產生電力，驅動電動窗簾升降的染料敏化電池，沈榮津印象深刻，並笑說「經濟部也來用用看」。

工研院綠能所節能設備技術組長張鈺炯表示，外轉子永磁無刷馬達從設計、製造、行銷都能協助吊扇廠商，且模組化、跨領域式生產，整套均可承接且適用各類型吊扇，比起傳統馬達節能效益可達5成，以全台從小學到大學安裝總量達250萬台吊扇估算，一年可省下約1.2億度電。

張鈺炯也說，目前台南沙崙國中已全校改用此裝置，也有大型商場販售的商品使用，未來期許能外銷至德國、澳洲等國家。沈榮津則肯定此技術電流穩定安靜無聲，能有效降低噪音，「便宜又大碗，還高檔」，期許能帶領台灣重返吊扇王國的地位。