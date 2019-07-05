照顧中鋼、大成鋼「鋼鐵人」的胃：吃好、吃飽、吃健康

2019-07-05 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



大成鋼餐廳蔬食受到員工歡迎(圖/大成鋼提供) 分享 facebook 鋼鐵業向來給人是重度勞動的產業，「鋼鐵人」的胃要如何打理才好？從國內鋼鐵大廠的中鋼及大成鋼供應員工餐點內容截然不同中，可發現「吃好、吃飽、吃健康」還是創造幸福企業的不二法門。

◎中鋼物廉價美又健康

國內龍頭鋼廠的中鋼每天以自助餐方式提供員工十餘道菜色，除主菜可點一道之外，其它配菜、飯、湯及飲料則都可以依個人食量取用，讓員工有飽足感之外，也能均衡營養，而一餐只收60元（8月1日調整為65元）；如果是在生產現場而無法離開用餐者，也能從內部網路下單訂購便當，一個便當員工自付額22元（8月1日調整為25元）！

◎大成鋼蔬食供應鐵胃

相較於中鋼的葷素齊全，主菜以肉食為主；台南不銹鋼大廠的大成鋼則是完全提供蔬食為主的素菜給同仁，一樣是十餘道菜色讓同仁們吃到飽；最大不同之處，員工價0元！由老闆個人出錢供餐，全部採用有機蔬菜。在斥資6,000萬餐廳享用自助蔬食，當初想法就是要同仁知道自己吃的菜色與用餐環境跟老闆一模一樣，而且每天還做到「零廚餘」。

大成鋼自行聘請廚師、自行採購有機食材，每天中午供同仁以自助餐方式用餐，餐廳每日更換菜色之外，台南有名餐廳的一些菜色或食品，也會整批採購到餐廳供同仁享用。例如，某家知名的饅頭就常是餐檯上可見。

大成鋼員工餐廳對食材要求有機之外，也重視高品質，無糖或微甜的豆漿等飲料也是餐廳自行製作；食用油是外面一般餐廳不會採用的高等級產品，進入餐廳就見到開放式的廚房，清潔乾淨的做菜環境一目了然，絲毫聞不到油耗味，如果觸摸廚房牆壁，也不會感覺到油膩的黏稠感。

「零廚餘」也是大成鋼引以為傲的做法，為避免浪費食物，每天12點45分就開放讓同仁可以打包剩餘的餐點，同仁可以帶回家給家人享用，或是拿給社區老人等需要的弱勢家庭。

鋼鐵人吃蔬食會飽嗎？大成鋼也擔心同仁「無肉不歡仁」，同仁午餐吃蔬食後的體力會無法負荷工作量，初期還會在下午3點供應茶點給同仁，經過兩、三個月，同仁反應午餐吃飽即夠，才停止供應下午茶點。

◎慈濟精神感召 佛心來著供蔬食

2011年慈濟功德會舉辦全球消災水懺法會，大成鋼老闆謝榮坤出借廠內場地供慈濟人排演活動，參與的慈濟人齋戒108天投入心力在該活動。謝榮坤想地主也要配合創造一個無葷磁場，當時在廠區辦桌供公司同仁素食午餐，爾後更發展為斥資打造250坪的餐廳。不僅同仁中午可在該餐廳用餐，招待客戶外賓來訪，也是在該餐廳二樓採圓桌方式用餐，菜色跟同仁在一樓自助餐的菜色一模一樣。