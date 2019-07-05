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把九份老街搬到上海 柯P大喊這家台商是台灣人驕傲

2019-07-05 15:57經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

台北市長柯文哲今(5)日下午率市府團隊參訪麗寶集團在大陸的第一個旗艦商辦「上海虹橋麗寶廣場」，這也是柯市長結束雙城論壇行程前的最後一個參訪，停留了一個多小時。

麗寶集團表示，「上海虹橋麗寶廣場」是目前台商在上海規模最大的投資案，集團耗時九年，花費近300億才打造完成，預計今年9月正式開幕。

柯文哲進入佔地七萬多坪的「上海虹橋麗寶廣場」，第一站就去參觀麗寶樂園商場，最具台灣文化特色的「宴遇九份」主題區，麗寶集團特地複製了九份老街鱗次櫛比的亭臺樓閣、彎彎曲曲的回轉石階，而昇平戲院造景區，也會輪播曾經在九份拍攝，已經取得授權的經典電影片段，像是無言的山丘、戀戀風塵等等，不只氛圍營造，主題區也將引進台灣美食，網羅牛肉麵、粽子、貢丸、芋圓等臺灣特色小吃以及伴手禮，像是台灣知名品牌鮮芋仙、海瑞摃丸、燒肉同話等等都將進駐；而台灣最夯的文創品牌紙箱王也進駐麗寶樂園商場打造主題商店，柯市長對於店內所有紙製文創商品都非常有興趣，他還坐上紙做的上海特有鐺鐺車「麗寶號」，當車子啟動時，柯市長的反應是：「紙做的車子還會動喔！」

除了麗寶樂園商場之外，柯文哲也去參觀辦公樓。麗寶集團表示，從辦公樓的窗戶望出去，就可以看到距離僅500公尺的國家會展中心。

這也是全球第一個以進口為主題的「中國國際進口博覽會」的舉辦場地，去年第一次舉辦，短短六天的展會就創出高達578.3億美元的成交量，總計吸引172個國家、地區，超過3600家的國際知名企業參展。也因為憑藉虹橋商務區優越的綜合交通樞紐，集航空、高鐵、火車、巴士、地鐵等交通方式為一體，每天進出人流超過280萬人次的經濟規模，可以連帶推動長三角城市經濟圈，虹橋麗寶廣場因距離虹橋樞紐區及國家會展中心各500公尺，地理位置優越，被虹橋管委會指定為「虹橋海外貿易中心」，讓各國及地區商會有一個進行展覽會外辦公、參觀、交流與合作的平台，而且只要透過虹橋商務區核心區內的地下連通道，可直接通行到虹橋綜合交通樞紐、虹橋商務區核心區各大樓及國家會展中心，交通極為便利。

目前已完成入駐的商會包括絲綢之路國際總商會（香港）上海代表處、中歐國際合作促進會、新加坡企業發展與服務中心、中國瑞士中心、中國西班牙商會等等，還有墨西哥亞太商會聯合會、克羅地亞經濟商會上海代表處、阿肯色州政府上海代表處等商會即將進駐。柯市長非常肯定麗寶集團在上海的投資項目，他說：「台商獨資取得這麼大規模的項目很不簡單，這是台灣人的驕傲。」

麗寶集團是在2011年3月時，透過上海市土地交易市場掛牌競價方式，標到虹橋商務核心區一期商業、辦公綜合用地，總建築面積七萬多坪，其中規劃包括辦公面積約三萬坪及兩萬坪全主題商場「麗寶樂園」。目前辦公樓已招商租賃，而商場的六大主題區域已裝修完畢，將有部分店家陸續進駐營運，預計在今年9月盛大開幕。

柯文哲訪上海麗寶商場
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柯文哲訪上海麗寶商場
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柯文哲訪上海麗寶商場
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柯文哲訪上海麗寶商場
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上海麗寶樂園柯文哲
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