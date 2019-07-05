日本瘋珍奶 茶飲雙雄瞄準日本市場、看好東奧商機

2019-07-05 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台灣珍奶在日本引發熱潮，茶飲雙雄六角（2732）、雅茗-KY（2726）皆看好茶飲在日本市場的發展，強化布局。尤其2020年東奧可望吸引觀光人潮，可望增添茶飲在日本市場的營運動能。

六角表示，旗下Chatime日出茶太布局日本市場有成，搭上日本珍珠奶茶風潮，迅速引起消費者的熱烈討論。目前Chatime日出茶太以單月1.5店的速度展店，也是目前全日本拓店最快速的手搖茶飲品牌。

上周於東京最受年輕人歡迎的澀谷109百貨開幕，排隊買一杯招牌珍珠奶茶，需要等待將近2小時，也引發當地日媒關注，澀谷二店並將在7月10日開幕。

六角表示，Chatime日出茶太在日本市場的快速成長展現在同店銷售成長強勁外，目前大阪的心齋橋店已躍升Chatime日出茶太的全球店王，單日可賣出超過2,000杯以上。

同時，預估年底在日本市場可望突破35店；並將瞄準2020東京奧運的觀光人潮，持續展店提高品牌營運動能，有望上看全日本店家數最多的手搖飲品牌。

雅茗-KY在2015年與日本京王集團在日開設合資公司Freshtea Japan，雅茗占40%股份，京王集團則占60%。雅茗-KY表示，Freshtea Japan旗下主力品牌快樂檸檬去年10月在沖繩那霸開出日本第一家門店後，去年11月底在日本人流量最大的東京新宿車站再開出極具指標意義的東京第一家門店，年輕消費者趨之若鶩的景況吸引日本當地媒體紛赴現場報導，日賣杯數皆達千杯以上。

目前在日本的快樂檸檬為新宿車站1家、沖繩2家，下半年將持續展店。