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降息潮來臨！打造抗震的理財術，讓股利滾出更佳的投資效益

2019-07-08 00:00文／ 華國玉

財經名人阮慕驊將於四場講座傳授打造抗震的理財術。 圖／阮慕驊老師 提供
財經名人阮慕驊將於四場講座傳授打造抗震的理財術。 圖／阮慕驊老師 提供
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對投資有一定了解的您，參與股票除權息後，帳戶上多了不少股利，在滿手現金的狀況下，如何讓錢幫您賺進更多錢呢？讓您能享受人生又不讓荷包失血，不妨把部分資金配置在金融商品上。

股市在高點居高不下，未來市場與景氣充滿變數，建議股利資金轉往較穩定的商品，富邦證券深知每個人都想把投資由繁化簡的心，現在就讓專家幫您建立源源不絕的「現金流」，讓您的財庫水位能「取之不盡」。

投資海外債及ETN的好處

身處在房貸需要繳交、每年要支出子女教育費、要幫忙負擔父母醫療費的年紀，生活上需要各種財務支出，理財趁早越好，才能輕鬆預備未來毫無壓力的退休生活。

像是看好蘋果未來的發展商機，但卻對台灣相關蘋果供應鏈的股價望塵莫及，想要趁早投資，除了ETF以外，現在還有ETN（指數投資證券）可以選擇，如富邦特選大蘋果報酬指數ETN，成分股內容就有台積電、鴻海、大立光等，台股三大天王都包含在裡面，蘋概股主題投資明確，但價格卻不昂貴，價格相當親民，交給專業的經理人負責操盤，在對的時間點投資，就能讓小錢慢慢滾出大錢。

在物價出現通膨隱憂時，錢放銀行定存只會越來越薄，資產客戶若想讓自己人生下半場能過得越來越舒服，投資這塊可千萬不能少，但在中美貿易戰尚未明朗化之前，全球經濟成長前景渾沌，不免讓人擔憂投資產品的風險性，這時候債券能扮演的投資防禦角色就完全凸顯出來。

在投資海外債時可先看信用評等，動用部分的資產配置中長期投資在債券上，同時也可以觀察配息率及殖利率高低，例像是美國公債殖利率約在2%至2.3%左右，若投入投資公債基金的收息收坐落在2%至2.3%就算合理範圍內。

席次有限，請立即報名https://is.gd/eoC06y，或於09:00-18:00
洽客服專線:(02)7721-6958#2。

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