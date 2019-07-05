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星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

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星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 10:17聯合報 記者侯俐安╱即時報導

星宇航空董事長張國煒。本報資料照片
星宇航空董事長張國煒。本報資料照片
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明年1月底將開航的星宇航空近期已陸續取得11條定期航線、2條定期包機航權，交通部已經核准或正審核中之航線，星宇開航初期將以經營日本、泰國、越南等國人旅遊、經商熱門航線為主；在台主要基地除了桃園外，台中也是初期營運重點。

據了解，目前星宇取得的航權包括日本8條定期航線，分別為桃園與沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、函館、名古屋、成田，以及泰國3條定期航線分別為桃園前往曼谷、清邁、普吉島。

台中國際航線也是星宇開航初期主要據點。星宇也申請了台中—成田、台中—大阪兩條定期包機航線。上述13條航線，都已獲交通部核准。除了已核准的航線，星宇也申請了桃園、台中與越南多處城市間的定期航線，相關申請案，正由交通部審核中。

星宇航空公關長聶國維表示「一切照著計畫走」，由於星宇一開始只有三架飛機，初期鎖定在桃園機場，泰國、越南、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、澳門都是考慮的點。

星宇航空目前向民航局申請之五階段檢定程序已進入第三階段，根據規畫，星宇擬租用桃園機場東北角用地自建維修棚廠，用地面積2萬平方公尺，桃機已同意將該區位租予星宇航空，並由機場公司施作棚廠前面之機坪供航機出入使用，經費約3500萬元。

機場公司已與星宇航空完成費率確認等相關細節，預計於8月底前完成簽約，施工期大約2年。另已協調出1個櫃檯，做為星宇於第一航廈之票務櫃檯。

針對非預期性事件，星宇將與華航子公司台灣飛機維修公司合作，雙方將視需求簽署支援意向書，星宇也招募修維人力，並逐步建立能量以自行執行航機修護作業。星宇將與台勤合作桃園以外機場合作代理地勤業務，以利做為其備降機場，台勤原則同意提供星宇在松山、台中、高雄之地勤代理業務，雙方已近談定。

航線桃園機場星宇航空
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