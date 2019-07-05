策略經營／吳旭慧引領創新 海水變藍金

台鹽總經理吳旭慧。 圖／台鹽提供 分享 facebook 台鹽總經理吳旭慧上任三年以來，帶領經理部門盤點公司具競爭力和潛力的產品，並擴大研發實力的核心優勢，以紮實的科學實驗、研究基礎和人體試驗數據為基底，打造出禁得起時間和世代考驗的產品品質和功效，穩坐MIT海洋生技代表地位。

雙領域認證 奠定國際聲譽

吳旭慧表示，綜觀生技產業，台灣少有企業創建自有實驗室來開發產品，該公司所成立的研發中心從晶鹽實驗到海洋生技，至今已投入10億元以上資金，不但是國內唯一通過TAF鹽品重金屬檢測認證實驗室，更取得食品、化妝品雙領域認證，可在全球103個經濟體、100家認證機構中認可通行，奠定在國際生技領域重要的聲譽與份量。

她進一步說，實驗室運用三大創新技術，包括大數據探索及構型模擬活性關聯篩選技術、仿生性天然3D螺旋結構重組技術、低溫特定酵解技術，和兩項升級技術 （微囊包覆技術、微細化技術），開發出獨家膠原蛋白成份，無論是研發、生產製造和品質承諾上，都創下許多No.1！

值得一提的是，該公司也是國內第一家醫療級膠原蛋白GMP廠，率先把自製生醫材料應用在美容保養品，以實證醫學正式開創醫學美容新世代。身為全球首家開發16型膠原蛋白運用於護膚、強健髮根雙功效的企業，更是國內唯一投入自製二型膠原於行動力保健，其獨有型膠原的高純度和高活性，超越美國等競爭品牌。

例如，今年的最新突破，包括有美容保養的「膠原胜肽3.0」、強健髮根的「16型膠原七胜肽 」，還有開創行動力保健的「二型非變性活性膠原蛋白」。

運用這些成分開發出升級版美容保養品、健髮清潔用品、行動力保健食品，經過動物和人體試驗，不但獲得試用者高滿意度回饋，更勇奪有美妝奧斯卡之稱的「法國維多利亞美妝大賞」以及「2019國際品質評鑑組織Monde Selection」三金一銀的榮耀，研發成果令人驚艷。

研發受肯定 堪稱隱型冠軍

吳旭慧並指出，台鹽目前擁有超過五項篩選平台技術，不斷發現創新成分和獨有的功效秘方，至今已獲得17項INCI國際化妝品成分命名認證，並接獲國際廠商陸續詢問，代表發現的新成分和命名在美國、歐盟、日本等國際間受到青睞，堪稱為隱形冠軍。

至於鹽、水產品部分，供應全台逾80%食用鹽品的基地「通霄精鹽廠」，採汲台灣海峽的純淨海水，運用全台唯一「離子交換膜電透析製鹽」技術，可濾除重金屬、界面活性劑、塑膠微粒、農藥等有害物質。再經過三效蒸發罐濃縮結晶，不添加抗結塊劑，鹽品配方避免不必要添加物，並依據不同產品屬性和消費者需求加入人體所需的碘、鉀、氟等，再經過TAF國際認證自主實驗室，堅持飲食健康，符合國家級「食品追溯追蹤系統管理品質」。迄今為止，鹽品先後獲HALAL清真認證、國際品質評鑑組織Monde Selection、比利時國際風味暨品質評鑑所ITQI肯定。

吳旭慧強調，台鹽把消費者權益擺在第一位，以專業科學實證的精神，建設完整的大數據資料庫，並運用國際認證的檢測技術，在產品上市之前完成所有評估檢測，給民眾最高的品質保障，以此希望帶給消費者純淨、自然的健康生活。