高績效教練／向海豹部隊學領導

2019-07-05 02:20 經濟日報 顏長川



「海豹部隊」直屬於美國海軍部隊，是世界知名的特種三棲部隊，任務有非常規戰爭、國內外防禦、反恐行動、特殊偵查等。「自願冒著生命危險，讓美國人民能過著自由富足的生活，且願意到世界各角落執行別人不願意或無法達成的任務」是其成立初衷。

海豹部隊的自在，來自尊嚴、信任、安全感和團隊。有個匿名的現役指揮官在自己的書《海豹部隊領導力》提到，海豹部隊是一股邁向成功的動力，絕對不會被驕傲、自滿與自私阻撓，是一個極度強調「自願參與」的組織，任何時刻若有一個蛙人弟兄想離開，悉聽尊便隨時可走。因為部隊裡接受的所有訓練都是自己選擇的，只要覺得受夠了、不玩了，一切都可結束！

不管是在訓練或戰鬥，部隊裡的任何人都要為每個隊友生命負責，唯一存活的方法就是「全然地信任隊友」。每個人的生命都繫於「團隊」的信念上，隊友能否保全生命，將取決於你的能力。

因此，個人對團隊應具備「永不放棄」的信念，例如，要將組裡的傷兵或死者帶離戰場，所以有史以來，沒有任何隊員被遺留在敵後或是被俘虜，這是海豹部隊最引以為傲的紀錄。

該匿名指揮官藉由統御一支健全且機動靈敏的特種部隊之經驗，教導所有領導者如何在競爭激烈的商業環境中，創造出豐碩的成就，可以活用的致勝觀念包括：

一、高標訓練與嚴格淘汰：要成為海豹部隊的一員需要有強烈的動機與決心，還得通過種種艱困的訓練，才能勝任大小挑戰。

二、營造團隊目標：部隊行動中的每一分鐘都只專注在「團隊合作」，換句話說，一起面對各種困難、合作無間，只求最終達成任務。

三、重視個人生涯成就：部隊會提供一個遠景和可達到的目標，讓每一成員成為領導者而非追隨者，並發掘每個人的強弱項，在自我崗位上快樂地發揮所長。

最後我覺得很有意思的是，海豹部隊在團隊訓練中有一個不成文規定──若有一人失敗，全體將受罰，因此他們有句座右銘為「協助最弱者達標」。這也是邁向領導管理時很重要的觀念。

（作者是資深企管顧問）