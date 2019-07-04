空服員苦行總統府路線敲定「大螃蟹」道具上路隨行
長榮空服員罷工第15天，桃園市空服員職業工會明天展開「長榮航橫行、空服員苦行」前往總統府爭取尊嚴行動 ，請蔡英總統出來主持公道，工會今天下午召開記者會說明步行確定路線，由工會會員代表林銥覲表示， 目前有30名空服員志願參加苦行，預定明天清晨5點集合、5點半記者會、5點40分在南崁罷工棚出發，預定下午3點半抵達總統府，全程27公里，如果社會大眾、空服員親友要加入苦行，希望明天清晨5點半加入。
罷工空服員為因應明天展開的「長榮航橫行、空服員苦行」行動，今天下午快速製作一個「大螃蟹」道具，明天這個「大螃蟹」道具將由參與苦行空服員帶上，一路徒步走向台北凱道的總統府，請蔡英文總統出來回應空服員勞工心聲，工會會員說，「大螃蟹」道具象徵長榮航空對待工會的「橫行」態度。
林銥覲宣布，明天展開的「長榮航橫行、空服員苦行」路線，從長榮航空罷工棚出發，行經桃園市新南路1段、2段、春日路、三民路2段、1段、長壽路、到台一線萬壽路2段、1段，進入新北市中正路、大漢橋、民生路3段、2段到萬板路、萬板大橋，再進入台北市艋舺大道、中華路、忠孝西路、公園路、青島西路、中山南路抵達凱道總統府，向蔡總統表達爭取空服員尊嚴心聲。
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