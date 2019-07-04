高雄經發會、巨港青商會 合辦小小企業家活動

2019-07-04 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



高雄經濟發展協會、巨港國際青年商會舉辦小小企業家活動，今年與旗山國小合作，從小啟發學童更多經濟思維，獲得熱烈迴響。

巨港青商會會長陳政陽表示，偏遠地區的孩子，因地理位置或家庭因素，能觸及的學習資源相對比城市少。巨港青商會發起的企業體驗活動，就是透過體驗先種下夢想的開端，藉由提早接觸各類企業，引發出小孩的興趣與想法。

經發會理事長陳伯仰表示，參與「小小企業家」的學童，從活潑的設計中對經濟活動感到好奇、進而探索，發芽後自會成長。高雄市經發會長期關注高雄經濟發展，期待透過更多類似活動，將拚經濟的思維向下扎根。

陳政陽表示，給學童優良的學習環境，讓他們提早接觸各大企業，透過實際學習在心中留下一個特別的印象，在成長過程中做出許多的突破。小孩是國家未來的主人，未來經濟的希望，透過這次活動，除了能了解各大企業文化，也能讓小孩在將來出了社會，不再是完全陌生。

青商會的信條裡有這麼一段話，「篤信真理可使人類的生命具有意義和目的」。巨港青商會與經發會發起「小小企業家」活動，讓國家未來的小主人明白，只要多接觸企業、多吸收想法，加上堅持不放棄的精神，要成為為企業家其實並沒有這麼困難。