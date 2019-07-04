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空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

華航園區設置太陽光電 拚「零碳飛行」

2019-07-04 13:47經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

華航空（2610）為響應台灣綠能政策，繼2017年於華航總部園區安裝電梯電能回生系統後，於2019年再完成太陽光電設施安裝與併聯發電，預計每年可發電12萬度，以實際行動支持台灣再生能源，為綠電發展貢獻心力。

華航表示，該公司多年來持續推展環保節能作業，總部園區不斷透過設備更新、設備效率提升、作業流程優化及推廣能、資源節約行動等措施，2018年園區用電量較2011年大幅降低16%，成效顯著，行政中心大樓及訓練中心，更分於2017、2018年，雙雙榮獲我國「鑽石級綠建築標章」肯定。

為精益求精，華航2018年再與主管機關、機場公司等相關單位積極協調，於模擬機訓練大樓頂安裝99kW太陽光電設施，並於今年3月8日開始併聯發電，落實華航「建構低碳作業環境」之企業環保政策，奠定新階段作業基礎。

此外，在系統管理作業上，華航不斷落實「持續改善」，用高標準自主推動全方位企業環境、能源及溫室氣體管理，每年均邀第三方公正單位，依國際標準進行驗證。

今年4月，華航再度通過DNV立恩威國際驗證公司之ISO 14001（環境管理系統標準）、ISO 50001（能源管理系統標準）及ISO 14064-1（溫室氣體盤查標準）年度驗證，為全球第二家同時通過ISO 14001、ISO 50001雙系統認證的航空公司。

華航長期關注氣候變遷議題，亦積極推動各項環保、節能措施，連三年獲中華民國企業環保獎、連續五年獲頒TCSA台灣企業永續三項大獎外，亦被國際碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)組織評比為全球唯二航空榮獲標竿企業 （A- ／Leadership），連續三年獲選為「道瓊永續新興市場指數成分股（Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index）」，成為台灣首家及唯一連續入選的航空公司，顯見華航推動減碳與環保永續成效。我們承諾將持續為永續發展努力，也誠心邀請旅客參與「環保旅程-ECO Travel碳抵換計畫」，共同實現零碳飛行的理想，讓世界看見台灣。

華航園區設置太陽光電設施，預計每年可發電12萬度，行動支持台灣綠能發展。 圖／華...
華航園區設置太陽光電設施，預計每年可發電12萬度，行動支持台灣綠能發展。 圖／華航提供
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華航園區設置太陽光電設施，預計每年可發電12萬度，行動支持台灣綠能發展。圖／華航...
華航園區設置太陽光電設施，預計每年可發電12萬度，行動支持台灣綠能發展。圖／華航提供
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華航環保太陽光電

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