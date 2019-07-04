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工會主動釋善意 同意離島航線不罷工等五大訴求

2019-07-04 11:16聯合報 記者曾增勳╱即時報導

長榮空服員罷工第15天，桃園市空服員職業工會今天上午在南崁罷工棚舉辦記者會，工會副秘書長周聖凱表示，7月3日勞資兩方針對團協相關法律文字交換意見，工會深感勞資對和平義務意見歧異大，為加速日後協商進行，工會提出五項訴求，包括同意接受對等的和平義務、同意離島航線不罷工，「主動釋出善意」。

周聖凱宣布工會最新五項訴求，包括第一、同意接受對等的和平義務，同意遵守團體協約法第23條規定，在團體協約約定期間不會就這次罷工訴求再發起罷工。第二，考量國人利益，工會願意對長榮航空主動釋出善意，同意離島航線不罷工。

第三、反對拿和平義務之名行秋後算帳之實，工會言論本來就受法律約束，若有違法言行自可交付法律，長榮航空要求特別另簽條文，許多用語和規範定義十分模糊，讓工會日後動輒得咎，不禁讓人懷疑長榮航空是「拿和平義務之名，行秋後算帳之實」。

第四、長榮航空公司要工會放棄罷工權，讓工會無力自保、形同割地賠款，工會同意簽訂勞資對等和平義務，遵守團體協約法第23條規定，長榮航空的和平義務版本，要求工會在團體協約約定期間，放棄罷工權、放棄工人最後的武器，不管長榮航空發生什麼惡劣變化，工會都不能罷工，這等於是讓工會無力自保、形同割地賠款。

第五、反對罷工預告，團體協約效期一般只有三年，長榮航空卻要求簽署超過團體協約效期、永遠的罷工預告，十分不合理。

周聖凱表示，工會同意對等的和平義務，遵守團體協約法第23條規定，願意主動釋出善意，同意離島航線不罷工，希望長榮航空公司看見工會主動釋出善意的部分，並與工會共同建立對等的和平義務，不應藉故擴大、扭曲解釋，限縮言論自由，更不應該拿和平義務之名行秋後算帳之實，呼籲長榮航空盡速出面協商，讓罷工早日落幕。

長榮罷工第15天，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱（右一）提出五訴求，包括離島...
長榮罷工第15天，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱（右一）提出五訴求，包括離島航線不罷工等主動釋善意。記者曾增勳／攝影
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長榮罷工第15天，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱（右一）提出五訴求，包括離島...
長榮罷工第15天，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱（右一）提出五訴求，包括離島航線不罷工等主動釋善意。記者曾增勳／攝影
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長榮航空空服員罷工

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