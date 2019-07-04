高雄新市鎮10公頃產業專用區公告標租 進駐享稅賦優惠

2019-07-04 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部營建署日前公告公開標租高雄新市鎮10.48公頃產業專用區土地，進駐營運及投資建設的廠商，均可享有新市鎮開發條例相關稅賦優惠，除了投資總額20%範圍內可抵減應納營利事業所得稅額，另外還可免徵或減徵房屋稅、買賣契稅。

營建署指出，高雄新市鎮第1期發展區產業專用區，位於橋都路與橋新六路交叉口，近高雄捷運青埔站，北接高雄（路竹）科學園區、南接加工出口區、東鄰高雄都會公園，區位條件良好。

該基地北側與西南側高程差約11公尺，大部分區域平坦，部分土地高程緩坡降低鄰接後勁溪，地勢稍有變化不單調，可直接請照開發；周邊公共設施均已興闢完成，住、商土地已標脫並陸續請照開發中，基地深具發展潛力，未來更可配合橋頭科學園區招商引資，達到加乘效應，帶動高雄新市鎮整體發展。

該產業專用區面積約10.48公頃，建蔽率及容積率分別為60%、300%，經不動產估價師評估土地價值為每坪15萬1,000元，土地標租年租金底價含稅金額為1億529萬元，地上權權利金含稅金額為15億779萬元，租賃期間至多50年。

營建署表示，目前於高雄新市鎮產業專用區投資建設及產業進駐營運，均享有新市鎮開發條例相關優惠，其中又以投資總額（購置全新且未適用投資抵減的機器、設備及建築物的總額）之20%範圍內可抵減應納營利事業所得稅額最為優惠，另外還可免徵或減徵房屋稅、買賣契稅等。

營建署預訂將於今年8月30日辦理資格審查，後續將召開綜合評審會議，針對資格審查合格投標廠商所遞送的投資計畫書及相關文件進行評審，以確定得標廠商。