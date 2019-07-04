中國信託銀行最大旗艦型分行登場 「市政分行」隆重開幕

2019-07-04 10:12 文／ 中信銀行



提供創新數位體驗與尊榮理財空間 打造最有溫度的服務

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）深耕臺中地區多年，最大旗艦型分行「市政分行」昨（3）日盛大開幕，主打創新數位體驗、尊榮理財空間與整合金融服務，除設置大型數位體驗區之外，亦備有全臺第一部透過數位科技、即時協助客戶防範金融詐騙的「智能ATM」，以及唯一同時提供美元、日幣與人民幣存、提款功能的「外幣兌換機」，將可滿足觀光客與在地臺商等客群之需求，中國信託銀行以科技創新為媒介，致力提供客戶最有溫度的服務。

臺中市市長盧秀燕（左四）、中信銀行總經理陳佳文（右四）與中信銀行主管共同宣布市政分行正式開幕，期待成為臺中市民、企業與機關團體最佳的金融夥伴。 圖／中信銀行 提供 分享 facebook

臺中市市長盧秀燕親臨開幕典禮會場，肯定中國信託在地經營的投入外，並期待雙方攜手共同營造優質臺中生活圈。中信銀行總經理陳佳文則表示，看好中部地區發展潛力，全新打造中信金控臺中金融大樓並成立中部營運中心，亦設立新一代旗艦型分行，提供客戶全方位金融服務；未來，中國信託金融控股公司旗下台灣人壽保險公司、台壽保產物保險公司、中國信託綜合證券等陸續進駐之後，將可打造一站購足式之金融據點，持續精進中國信託的服務品質。

今日開幕典禮嘉賓雲集，中信銀行個人金融執行長李玉秋、法金暨國際事業執行長黃毅、法金事業總處總處長楊銘祥、個金營運總處總處長楊淑惠、個金產品總處總處長林蕙君等主管及中信銀行大臺中地區重要企業重量級客戶等逾百位貴賓皆出席這場盛會。

坐落臺中市第七期市地重劃區內的中信銀行市政分行，位於中信金控臺中金融大樓1至2樓，鄰近臺中市政府、臺中國家歌劇院、台中大遠百、新光三越等大型公共建築及百貨商場，為政治、經濟、文化與交通之樞紐。中信金控臺中金融大樓設計概念延續中國信託We are family的品牌精神，以「Family Tree」為主題，挑選百木之長的松樹為設計主軸，結合戶外綠意盎然的景色，以微風、流水、光影流動及松果，創造生生不息、金風迎面的整體環境氛圍。

中信銀行市政分行1樓「數位體驗區」設置「人臉辨識迎賓」與「預處理」服務，提供業界首創「飛瀑電視」，可提供四人同時點選互動式影片，搭配「數位體驗桌」，可讓民眾認識各項數位金融服務，營造線上線下整合式金融體驗場景。2樓VIP Lounge則是中信銀行在中部地區最大規模的尊榮服務空間，以暖色調打造出家的氛圍，提供客戶舒適且隱密的環境，配置超過10間各具風格的理財洽談室，其中最大的家庭理財洽談室可容納逾10人，滿足與日俱增的家族型客戶理財需求，同時，具備鑑賞整理室之六星級保管箱，亦可提供客戶完整的金融服務需求。另外，中信銀行理財專員可即時透過行動裝置「行動金融顧問」（Mobile Advisor），隨時隨地與專家團隊進行理財諮詢，為客戶量身打造專屬理財建議，完成各項保險投保及信託產品下單等即時交易。

重視「客戶體驗」一向是中信銀行數位金融不斷精進的原動力，未來，中信銀行仍將繼續努力，以期成為臺中市民、企業與機關團體最佳的金融夥伴。

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【附表】中國信託「市政分行」相關資訊

資料來源：中信銀行