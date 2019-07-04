上緯供應MHI風機葉片材料 2020年後產值上看10億

2019-07-04 06:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



三菱重工維特斯（MHI Vestas）昨與上緯簽訂離岸風電國產化合約，由上緯供應製造風機葉片所使用的材料，確立在台灣本土化生產重要的零件。上緯投控董事長蔡朝陽指出，計畫2020年底將投入5條拉擠產線，且每條產線每年有120萬米的產能，預估未來每年產值上看6～10億元。

蔡朝陽表示，上緯未來將供應MHI Vestas風機葉片所需之碳纖維絲束、拉擠碳板、樹脂和粘合膠，超過5成的材料，且預估2020年後每年產值上看6～10億元，他也期待未來藉由此合作，讓上緯被MHI Vestas帶往國際市場。

MHI Vestas副總暨採購部負責人庫斯克（Carsten Kusk）表示，風機葉片材料逾5成來自台灣本土廠商，比例相當高，其中採購了上緯的拉擠碳纖維，這部分已經超越台灣政府對國產化的要求，因未台灣政府儘要求樹脂的國產化。

MHI Vestas Offshore Wind共同執行長拉斯‧邦杜‧克羅斯各（Lars Bondo Krogsgaard）說，與上緯簽署此協議，突顯了MHI Vestas對台灣離岸風電市場的堅定承諾並建立可持續的供應鏈，且確認在台灣生產葉片材料，還有機會供應至全球，將持續推進本土化的目標，確保MHI Vestas已準備好完成在台灣市場的第一個風場。