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保全6月30日解約...長榮三寶在哪裡？工會：明10點再回答

2019-07-03 18:26聯合報 記者侯俐安╱即時報導

桃園空服員職業工會出示與台灣保全合約。圖／桃園空服員職業工會提供
桃園空服員職業工會出示與台灣保全合約。圖／桃園空服員職業工會提供
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長榮空服員罷工三寶」在哪裡？桃園空服員職業工會罷工14天，多次強調2300多份「罷工三寶」（護照、台胞證、員工證）在台灣保全，若參與罷工的空服員要取回三寶，需要2到3個工作天時間，不過，台灣保全今天證實雖與工會有業務關係，「不過6月30日合約已結束」，保管物品皆已歸還工會。

台灣保全客服部組長受訪時證實曾與工會有業務關係，但雙方已在6月30日結束合約，工會也親自將保管物品領走。至於工會表示取回物品需要二至三天是否屬實，台灣保全表示，運送時間是依照客戶指定時間執行，並無規定需要幾個工作天。

至於合約從何時開始、是否為台灣保全中止合約，則因雙方合約有僱傭保密條款，無法說明。

桃空職工發動長榮空服員罷工以來，多次傳出空服員的罷工三寶不在台灣保全，而是放在南崁罷工棚附近的多加教會，工會多次否認，截至今天下午2時56分仍強調，工會與台灣保全僱傭關係，一直沒有停止與間斷過。

由於工會與台灣保全雙方說法持續兜不攏。下午4時59分，工會出示台灣保全「保全護送服務契約書」，並發表三點聲明，包含第一、強調工會自2016年華航罷工投票，就與台灣保全開始合作、合作狀況良好。

第二、這次2019長榮空服員罷工，「桃園市空服員工會與台灣保全公司簽訂合約保管護照、台胞證、ID證件，合約起訖期間為108年6月21日至109年6月20日，為期一年。」

第三、本次長榮空服員罷工社會關注度極高，台灣保全公司在受到社會各方壓力下，在今日（108年7月3日）台灣保全公司口頭詢問工會7月4日是否能夠終止合約，目前雙方仍在溝通中。

不過，由於台灣保全今天對各家媒體表達已在6月30日中止合約，與工會所稱7月4日不同。對於今日下午記者接連詢問現在「三寶在哪裡」，以及合約起迄時間應非實際執行（保管）時間，是否可出示契約書內保管時間。

工會表示，以上問題一律於明天上午10點，在桃園罷工棚說明。

長榮航空空服員罷工

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