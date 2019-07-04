台灣未來獨角獸 機場快綫訂車平台

2019-07-04 00:00 文／ 林佩瑩



UBER與計程車司機為了生計吵得不可開交，但根據SEAT協會資料推估，台灣光是一年的運輸與觀光相關產業產值超過新台幣1,420億元，卻沒有任何平台能有效的結合資源、開創共享經濟效益?

領先業界自主開發，由台灣本土資訊公司城市移動科技有限公司自主開發的『機場快綫』綫上出租車附帶駕駛服務媒合平台，結合車輛出租、代駕服務與綫上叫車服務，提供即時租賃、安全叫車、多點接送、免費取消的租駕媒合系統，讓閒置資源（車輛、駕駛、空間、時間）能以合理、可接受的價格共享與使用，進而促進經濟循環。

機場快綫訂車平台，現正推出台北地區機場專車接送優惠方案，經濟又實惠。 圖／城市移動 提供 分享 facebook

創新、便利、安全，自平台上綫提供『機場快綫』專業租駕服務至今，從每季不到1,000筆訂單，爆增至2019年第1季超過23,000筆訂單數，季營業額突破2千萬新台幣；更首創業界獨有的評分個資不公開、負評司機不媒合、遲到免車資的貼心服務、24小時綫上綫下客服，讓使用者安心評分、開心享受優質的乘車體驗。

機場快綫訂車平台，提供租車附帶駕駛的專業服務，出發前三小時預約即可，除了機場接送，多點接送，也有包車旅遊、全台都有服務，收費公開透明，可付現也可綫上刷卡，有發票。 圖／城市移動 提供 分享 facebook

城市移動表示，交通部日前公佈的『汽車運輸業管理規則條例』第103 -1條新法，依據業務特性明確區隔運輸產業，將對台灣產業未來整體發展帶來正面的影響並表示樂觀與支持，近日也依據租賃業附帶駕駛產業規範完成平台修改。

台灣產業創新不易，城市移動希望政府能協助與輔導產業新創公司，更期待藉由募集資金的到位，創造使用者便利、提供者獲利、活化經濟、環保的真正共享經濟，讓『機場快綫』平台服務項目更全面，成為台灣新創產業中第一隻獨角獸，並將平台營運推向海外市場。

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資料來源：機場快綫訂車平台 https://www.airportfrstcar.com/