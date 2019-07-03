親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

考生看過來！ 108大學指考預估五標出爐

雙宋婚變時間點曝光 宋仲基遭爆3大食言鐵證

亞洲首家 台灣港務公司獲ISO45001/CNS45001雙系統認證

2019-07-03 17:27經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台灣港務公司今(3)日宣佈通過ISO 45001國際職業安全衛生管理系統及符合CNS 45001國家標準的台灣職業安全衛生管理系統驗證，成為亞洲首家榮獲該兩項標準之港口管理公司，為業界樹立標竿。

在今天授證儀式上，由港務公司陳劭良總經理、張國明執行副總經理分別代表台灣港務公司及高雄港務分公司接受英國標準協會(BSI)台灣分公司張嘉倫協理授予證書。

台灣港務公司陳劭良總經理表示，港務公司作為港口經營管理者，致力為員工提供安全、健康的工作環境。我們很榮幸成為亞洲首家初建置ISO 45001、TOSHMS，通過驗證的港口管理公司，體現出港務公司最高管理階層以至於各級主管、同仁對於工作安全的承諾，這不僅僅為滿足利害相關者的需求與期望，更是港務公司成為一家負責任、值得社會尊敬的企業很重要的一環。」。

他進一步說，接下來，更期盼基隆、台中及花蓮分公司在年底前通過驗證，及提升安全衛生績效，並且能夠對承攬廠商、港區業者未來如何落實職業安全衛生管理有所啟發。

英國標準協會(BSI)台灣分公司張嘉倫協理表示，港務公司高階主管積極投入、參與職安衛管理系統並負起領導責任，公司的健康管理與核心業務結合，促進員工健康及企業永續發展，為導入ISO 45001/TOSHMS職安衛管理系統的優良典範。

台灣港務公司今(3)日宣布通過ISO 45001國際職業安全衛生管理系統及符合C...
台灣港務公司今(3)日宣布通過ISO 45001國際職業安全衛生管理系統及符合CNS 45001國家標準的台灣職業安全衛生管理系統驗。照片／台灣港務公司提供
分享

英國健康管理

相關新聞

車市龍頭帶動改變用車習慣 租比買更划算

2019-07-03 16:09

凱擘瞄準花蓮經營 NCC將開跨區首場聽證會

2019-07-03 15:40

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:56

蝦皮公布2019上半年消費趨勢觀察 男性消費力大躍進

2019-07-03 12:51

罷工二次協商破局 工會發表「給蔡總統的一封信」

2019-07-03 12:17

公司治理論壇／做好公司治理 強化競爭力

2019-07-03 01:05

公司治理論壇／指數化可降低風險

2019-07-03 01:05

公司治理論壇／落實理念 提升永續價值

2019-07-03 01:05

公司治理論壇／善用ETF助正向循環

2019-07-03 01:05

公司治理論壇／全球責任投資 掌握新趨勢

2019-07-03 01:05

憂土地、人力成本增 成衣、製鞋業放緩越南擴張

2019-07-02 23:45

台聚石化集團 挺進B2C

2019-07-02 23:25

產經線上／蔡世寅總想下一步 創出伴唱機商機

2019-07-02 23:21

台聚集團...低調家族 實力雄厚

2019-07-02 23:20

不浪費食物…台聚找到新商機

2019-07-02 23:20

失智照護／助畢業照顧者重回社會

2019-07-02 22:45

創業經驗談／累積資歷 厚植創業實力

2019-07-02 22:45

上班卒仔／照子放亮 起而行

2019-07-02 22:45

古書今贏／兒少保護 多管齊下

2019-07-02 22:45

科技觀察／程明乾 看趨勢...普惠金融 機器人助攻

2019-07-02 22:45

蘋果西打喝不到了？大飲：是供不應求，不是供貨不穩

2019-07-02 18:52

到職第一年就有15天假 台灣安進員工好幸福

2019-07-02 17:19

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:32

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 09:01

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:47

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

長榮航空證實400空服取回三寶 「現在角色就是在救人質」

2019-07-03 11:13

獨／空服工會說取回三寶要兩天 台灣保全14字打臉

2019-07-03 14:29

慶祝400人取回罷工三寶 長榮航空團膳吃「三寶飯」

2019-07-03 12:00

長榮真的要招空服員啦 首招200人

2019-07-02 18:57

說好要招200人！長榮官網公布招募空服員

2019-07-02 18:51

長榮勞資協商結束前1小時的電話…工會放軟姿態關鍵

2019-07-03 00:58

長榮勞資二次協商破局 未簽協議罷工繼續

2019-07-02 21:04

長榮空服應援夜全場濕透 工會稱破千人

2019-07-02 19:57

大客戶「變心」 台積丟了輝達7奈米大單

2019-07-02 23:36

太離奇！銀行業者爆潤寅案有三大疑點 可當授信教材了

2019-07-02 21:18

桃空職工寫信給蔡英文：這就是勞工要自立自強的後果？

2019-07-03 11:06

公務員不要再延退！這個人退休人生更精彩

2019-07-03 02:08

長榮與空服工會協商11小時 初步共識不秋後算帳

2019-07-02 20:53

被影射捲入長榮罷工收100萬 館長氣炸：借刀砍我！

2019-07-03 09:27

罷工空服員領不回三寶淚崩 長榮：今報警明就可回來飛

2019-07-03 15:39

長榮新聞幕後／神祕電話…工會主談者不在現場？

2019-07-03 00:17

影／長榮協商再破局「罷工進到第二周」 林佳龍回應了

2019-07-03 10:17

潤寅涉詐貸 13銀行踩雷

2019-07-03 00:24

罷工第14天…不秋後算帳？ 長榮勞資達2共識

2019-07-03 00:14

長榮勞資協商再破局 但已有部分共識

2019-07-02 21:04

民眾冒雨陪挺空服罷工 拒長榮威權

2019-07-02 19:50

潤寅詐貸案／離奇三疑點…可當教材了

2019-07-03 00:24

罷工持續 長榮航再砍7月11至19日共550航班

2019-07-02 20:12

長榮證實400空服取回三寶 包含外交部依法補發

2019-07-03 11:27

勞方揪外援 資方徵新人

2019-07-03 00:26

漸進式恢復員工優惠機票福利 長榮：細節罷工後討論

2019-07-02 21:21

關鍵長榮罷工人數究竟多少人？ 勞資雙方數字羅生門

2019-07-03 14:29

網傳5、600人復飛、領三寶不發號碼牌? 工會：惡意謠傳

2019-07-03 12:00

要存要快！這家銀行外幣定存年息5.5%

2019-07-03 14:02

台灣AI晶片聯盟成軍 50家半導體、ICT廠商響應

2019-07-03 06:12

兆元級保險公司明年起需增設專業董監 金管會點名六家

2019-07-02 19:25

航空總工會：長榮寧願燒錢不願解決罷工

2019-07-03 14:48

潤寅詐貸案／五大苦主 估Q3提足損失

2019-07-03 00:23

長榮昨協商內幕…資方一度喊離場、獎金實施日談不攏

2019-07-03 16:44

電子廠遷移陸產線 不停歇

2019-07-03 01:00

罷工二次協商破局 工會發表「給蔡總統的一封信」

2019-07-03 12:17

勞部：長榮勞資協商有進展 27曠職空服員暫改「空白班」

2019-07-02 21:09

罷工空服員領三寶人數 長榮公司與工會各說各話

2019-07-03 13:47

潤寅詐貸案／往來大客戶 都說沒影響

2019-07-03 00:24

長榮罷工空服員7月5日上總統府陳情 工會：請蔡英文出來面對

2019-07-03 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top