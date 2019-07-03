亞洲首家 台灣港務公司獲ISO45001/CNS45001雙系統認證

2019-07-03 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



台灣港務公司今(3)日宣佈通過ISO 45001國際職業安全衛生管理系統及符合CNS 45001國家標準的台灣職業安全衛生管理系統驗證，成為亞洲首家榮獲該兩項標準之港口管理公司，為業界樹立標竿。

在今天授證儀式上，由港務公司陳劭良總經理、張國明執行副總經理分別代表台灣港務公司及高雄港務分公司接受英國標準協會(BSI)台灣分公司張嘉倫協理授予證書。

台灣港務公司陳劭良總經理表示，港務公司作為港口經營管理者，致力為員工提供安全、健康的工作環境。我們很榮幸成為亞洲首家初建置ISO 45001、TOSHMS，通過驗證的港口管理公司，體現出港務公司最高管理階層以至於各級主管、同仁對於工作安全的承諾，這不僅僅為滿足利害相關者的需求與期望，更是港務公司成為一家負責任、值得社會尊敬的企業很重要的一環。」。

他進一步說，接下來，更期盼基隆、台中及花蓮分公司在年底前通過驗證，及提升安全衛生績效，並且能夠對承攬廠商、港區業者未來如何落實職業安全衛生管理有所啟發。