車市龍頭帶動改變用車習慣 租比買更划算

2019-07-03 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



機車也加入租賃行列，今年暑假更熱鬧了 圖／和運提供 分享 facebook 車市龍頭和泰車新車銷售市占率高達三成，卻帶動改變消費者用車習慣，以方便而便宜的租車條件搭配機車租賃，讓許多人不用買車也可以享受 的便利。甚至租車同遊可以比搭車划算，汽車市場隨著使用模式的改變正在快速的改變。

和泰集團旗下的和運租車成立近20年，致力於建構完整的租賃服務體系，在2019年成立子公司「和雲行動服務」，進一步深耕短期租車與接送服務領域，事業版圖涵蓋門市租車、iRent自助汽機車、專車接送、包車，並擴大至充換電站、停車場服務等，以成為「整合即時行動服務的領導品牌」為目標。

近期在雙北市形成風潮的iRent隨租隨還，透過App可以在路邊租和還車，因為划算與方便，甚至搶下許多小黃的生意，許多年輕人甚至提早體驗開車出遊的方便。

目前短租門市50個據點遍佈全台，車隊數達3,000台，出租車款從汽車擴增到機車、重機及貨車。針對闔家出遊、三五好友同行暢遊可租借5~9人座汽車，市區內機動性需求較高的民眾可騎乘門市汽油機車，有搬家、搬貨需求則可日租半天或一天的貨車，以上車款也提供包月優惠方案（可洽各門市詢問）。

想圓重機夢的騎士們，7月6日起可到花蓮及台東門市承租哈雷SOFTAIL FAT BOY或SPORTSTER XL883N，騎乘紅牌重型機車欣賞東部山海美景。短租門市多元的車款，滿足了消費者對於通勤、商務、旅遊、載貨的多種需求。

鎖定暑假的學子需求，和運及和雲暑期租車以優惠搶市，目前汽油機車全台門市皆可租，每小時僅50元即可租借，當日租還平日最高300元、假日450元（油費另計）。另外即日起也導入全新車型AURIS，至9月12日前連續承租2天，即可以54折起的價格：平日1,900元／日、假日2,200元／日，體驗全新日本原裝進口車輛。