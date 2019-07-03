罷工二次協商破局 工會發表「給蔡總統的一封信」

2019-07-03 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



長榮罷工第14天延長賽繼續，空服員在罷工棚內唱起「我不離開」歌曲，表明罷工不放棄振奮士氣。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 長榮空服員罷工第14天，桃園市空服員職業工會與長榮航空二次協商破局後，空服員工會今天上午在南崁罷工棚，發表「給蔡英文總統的一封信」，工會表示，這封信是昨天寫好、今天發出。

信中寫出：「我們我們同樣為了追求勞資對等協商的機會，為了改善過勞航班，為了爭取更好的勞動環境而罷工，至今已經13天了」，並表達「我們還在等待，等待您的回覆，究竟勞工爭取民主的路上，我們的政府能否給予保障」 ，呼籲蔡總統回應重視空服員罷工的心聲。

空服員工會提出「給蔡英文總統的一封信」，署名(支持)罷工中的長榮空服員敬上，內容如下：

親愛的蔡英文總統：我們是罷工13天的長榮空服員，2016年華航空服員罷工時，您說勞工要不是不得已，不會走上罷工，而我們同樣為了追求勞資對等協商的機會，為了改善過勞航班，為了爭取更好的勞動環境而罷工，至今已經13天了。

爭取的路上，我們非常辛苦。或許更因為我們是大部分民營勞工中的一員，對抗著全台第二大資本集團，我們清楚看到長榮航空專制威權的心態，直到今天協商仍然對於「不秋後算帳」無法承諾。難道這就是你說勞工要自立自強的後果?這就是「勞工自己去跟老闆說」的下場？

儘管艱辛，我們仍然堅持團結，我們相信台灣民主社會的精神，會支持我們罷工，支持我們爭取勞資對等，支持我們改善財團的集權，讓企業內也可以落實民主。