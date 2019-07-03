網傳5、600人復飛、領三寶不發號碼牌? 工會：惡意謠傳
長榮空服員罷工第14天，桃園市空服員職業工會與長榮航空昨天二次協商再度破局，「罷工延長賽」今天上午在南崁罷工棚繼續罷工，由於網路流傳排隊領三寶現況，長榮航空和網路昨天也傳出會員領三寶不發申請號碼牌。空服員工會代表李欣怡出面澄清指出，昨天豪大雨塞車，造成保全公司來車遲到，因此領取三寶證件過程稍有延誤，造成現場排隊情況，工會日後會極力避免因為偶發狀況造成混亂。
長榮航空表示，傳出有空服員要領三寶被拒情事後，昨天一名空服員向工會申請三寶拿不到申請號碼牌難過，長榮保全人員詢問才知道，原來該空服員要領三寶，工會卻告知要到7月5日才排得至號碼，工會人員請該空服員留下電話等候聯絡，並未發給號碼牌，因此公司將協助報案重辦護照，並呼籲工會盡快將三寶還給組員，讓組員自主決定回來上班。
針對外傳會員申領三寶不發號碼牌疑問，空服員工會不具名幹部表示，會員領取三寶流程，先登記時間，登記後等待叫號，提出申請後，約定時間、地點後領回，申領三寶作業流程兩天，並沒有不發號碼牌情事。
此外，網路流傳已有5、600人表達意願復飛，工會員員代表李欣怡發表「工會嚴正聲明」表示，目前委託保全公司保管會員的三寶仍有2100分以上，該傳言是有心人士意圖撼動工會會員的惡意謠傳，在與資方進行團體協商關鍵期間，工會再次呼籲大眾應極力避免流傳不實謠言，避免影響勞資雙方互信基礎。
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