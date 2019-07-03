台銀人壽 擦亮自閉症星兒光芒

2019-07-03 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台銀人壽今（3）日表示，該公司以具體行動展現對自閉症星兒的關懷及支持，2019年6月於台銀人壽臉書官方粉團舉辦「原來，我們很不同」的網路活動，透過「大家來找碴」的趣味情境題目，讓社會能以更親近的方式理解自閉症星兒的特質。

該公司並於2019年6月26日邀請新北市自閉症服務協進會星樂小站的自閉症星兒及其家人，體驗多肉植物DIY課程，舒壓護眼又動手，讓星兒透過互動及創作，體驗手作樂趣及成就感。

在DIY活動過程中，原先安靜的星兒，在專業講師的引導，及台銀人壽愛心天使的陪伴下，對多肉植物慢慢變得好奇，實際動手、參與，做出屬於自己精采的作品，猶如原先略為隱藏的星星，閃耀出自己的光芒。

台銀人壽董事長劉玉枝表示，多肉植物形形色色，「恰似我們所看到每個人多元的面貌」，它有能力蘊含水分克服環境挑戰，如同星兒們努力展現生命熱忱，而多肉植物淨化空氣亦展現植物界的社會公益功能。

全球有70億人口，黑皮膚、白皮膚，藍色瞳孔、黑色瞳孔，冷靜或熱情，每個人的外貌、性格都不一樣，唯有理解、接納對方，才是促進彼此互動共好的原動力。對家有自閉兒的家庭來說，孩子對外的表現應對略有不同，但追求幸福生活的心是一樣的。

台銀人壽長期關懷自閉症族群，且在公益活動重視實質的關懷和持續的陪伴，2017年起協助新北市自閉症服務協進會規劃及推動「慢啡天使計畫」，並於2018年成功募集第一台咖啡行動餐車，樂見星兒從受幫助者，轉型成自立的工作者。