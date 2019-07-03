長榮勞資協商結束前1小時的電話... 工會放軟姿態關鍵

2019-07-03 00:58 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



長榮勞資協商歷經10小時，雙方雖仍未簽訂團體協約，但27名空服員從「曠職」改為「空班」，0508的「三不」條款（停發年終、不調薪、取消機票優惠）也改為漸進式調整，已各有讓步。與會者轉述，工會在協商最後一小時，接了兩、三通電話後進入閉門討論，成為最後放軟姿態關鍵。

據了解，昨天會中桃空職工秘書長鄭雅菱、副秘書長周聖凱發言不少，但廖以勤、王美心、李瀅等空服員代表也展現幹部態度，包含提出優惠機票能先讓會員恢復，幹部等待訴訟、勞裁等調查後再恢復。

與會者轉述，昨天勞資雙方溫和溝通、氣氛良好，但進度十分緩慢，雖在中午前就對27名空服員，班表從「曠職」改為「空班」並靜待調查達成共識。但0508「三不」政策仍從中午談到晚上仍難無法達成共識。

工會在會中堅持空服員權利必須回復罷工前狀態，資方仍堅守0508是在罷工前宣布，且公司還有18000多人連帶影響，連新招聘的空服員都已沒有優惠機票福利，已發布政策不能當作不存在。

據轉述，針對資方提出0508方案採「漸進式恢復」並於罷工後兩個月討論，工會原堅持0508方案必須談完才能簽訂團協，最後傾向接受罷工後再進一步討論，關鍵在工會會議結束1小時前，接到2、3通重要電話，讓工會花了不少時間閉門討論，回到談判桌後才放軟態度。

由於這場空服員罷工不僅是勞資雙方拉鋸，主導這場罷工的桃園空服員職業工會被稱為「外部工會」，以及時代力量將徵召桃空職工前秘書長林佳瑋選中壢區立委，都讓「政治力量」主導等揣測甚囂塵上，增添複雜度，昨更一度傳出工會接電話是因「主談者不在現場」、「隔空下指導棋」。

對此，工會昨回應時先指出接電話是因「很多記者打來問問題」，再指會中「很多政府單位有來聯繫」，也有不少聲音施壓盡快讓罷工落幕，但工會在會中仍堅持方案是對會員有利的，強調並非因為接電話放軟。

工會解釋，會同意27人從「曠職」改為「空班」，雖然後續仍須經過調查，但會中已明確達成共識會另組專案小組，並確保工會可參與討論，比起長榮人評會沒有工會參與其中，可以讓調查獲得更多監督與保障；0508方案能「漸進式恢復」雖然仍無明確期程，但大方向上已有共識，也比一開始長榮堅持不讓步更有進展。

不過，林寶水會談中提出的六大方案，昨天僅針對第一項「秋後算帳」，後續五方案仍懸而未決，工會雖明確表達今明天可再協商，但長榮要求須研議方案後再訂時間。知情人士分析，從昨天談判會議氛圍可見「公司不急工會急」，隨著愈來愈多人排隊取回罷工三寶，時間壓力在工會身上，一旦不把握機會下車，「雪球滾動後」，工會勢力將被削弱。