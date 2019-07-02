憂土地、人力成本增 成衣、製鞋業放緩越南擴張

2019-07-02 23:45 聯合報 編譯 聯合報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



成衣與製鞋業者憂心越南當地土地與人力成本大增，紛紛放慢或停止擴張腳步。 （路透） 分享 facebook

在蘋果等科技巨擘尋求將生產線遷往越南之際，成衣與製鞋業者卻放慢、停止在越南擴張的腳步，原因是擔憂美中貿易戰將間接提高取得土地與人力的成本。

越南是許多成衣與製鞋製造商的最大生產基地，Nike、愛迪達（Adidas）、優衣庫（Uniqlo）、Ｈ&Ｍ等國際品牌都是這些業者的客戶。但蘋果、戴爾（Dell）、Google、亞馬遜的供應商希望前往越南設廠，以規避關稅，預料業者對土地、人力的競爭可能加劇。

日經新聞報導，台灣成衣大廠儒鴻副總羅仁傑表示，儒鴻將停止在越南擴產，「今年起我們不會提高旗下越南工廠的產能，仍在尋找在其他國家的投資機會」。目前儒鴻的生產線集中在台灣與越南。儒鴻的客戶包括Nike、Under Armour等品牌。

製鞋代工巨擘寶成發言人指出，越南的土地成本逐年走高，未見回落跡象；「長期而言，我們認為越南的產能與人力沒太多成長空間」。

寶成去年共製造三點二六億雙鞋子，其中越南產線的比率占百分之四十六，但今年第一季比重已降至百分之四十三，印尼廠區的比率則從百分之三十七升至百分之四十一。儘管如此，寶成認為轉移產線是治標，生產自動化才是治本。

另一家台灣製鞋廠商的主管則說：「我們確實有點擔心科技公司進入越南，認為此舉可能提高徵才成本與徵人難度，但你又不能總是將生產線遷至勞動力較便宜的國家」。

除了貿易戰的影響以外，越南政府的數據顯示，過去十年越南的最低工資從每月一百萬越南盾（四十三美元）調漲至四百一十八萬越南盾。政府並要求製造商每年調漲員工薪資的幅度須高於百分之十。

美中兩大國爆發貿易戰以來，越南可說是大贏家之一。今年前四個月越南對美國的出口額激增百分之三十八，且蘋果、Google、亞馬遜等科技業大咖的供應商考慮進駐越南。