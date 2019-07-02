親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

憂土地、人力成本增 成衣、製鞋業放緩越南擴張

2019-07-02 23:45聯合報 編譯鍾詠翔／綜合外電

成衣與製鞋業者憂心越南當地土地與人力成本大增，紛紛放慢或停止擴張腳步。 （路透）
成衣與製鞋業者憂心越南當地土地與人力成本大增，紛紛放慢或停止擴張腳步。 （路透）
分享

在蘋果等科技巨擘尋求將生產線遷往越南之際，成衣與製鞋業者卻放慢、停止在越南擴張的腳步，原因是擔憂美中貿易戰將間接提高取得土地與人力的成本。

越南是許多成衣與製鞋製造商的最大生產基地，Nike、愛迪達（Adidas）、優衣庫（Uniqlo）、Ｈ&Ｍ等國際品牌都是這些業者的客戶。但蘋果、戴爾（Dell）、Google、亞馬遜的供應商希望前往越南設廠，以規避關稅，預料業者對土地、人力的競爭可能加劇。

日經新聞報導，台灣成衣大廠儒鴻副總羅仁傑表示，儒鴻將停止在越南擴產，「今年起我們不會提高旗下越南工廠的產能，仍在尋找在其他國家的投資機會」。目前儒鴻的生產線集中在台灣與越南。儒鴻的客戶包括Nike、Under Armour等品牌。

製鞋代工巨擘寶成發言人指出，越南的土地成本逐年走高，未見回落跡象；「長期而言，我們認為越南的產能與人力沒太多成長空間」。

寶成去年共製造三點二六億雙鞋子，其中越南產線的比率占百分之四十六，但今年第一季比重已降至百分之四十三，印尼廠區的比率則從百分之三十七升至百分之四十一。儘管如此，寶成認為轉移產線是治標，生產自動化才是治本。

另一家台灣製鞋廠商的主管則說：「我們確實有點擔心科技公司進入越南，認為此舉可能提高徵才成本與徵人難度，但你又不能總是將生產線遷至勞動力較便宜的國家」。

除了貿易戰的影響以外，越南政府的數據顯示，過去十年越南的最低工資從每月一百萬越南盾（四十三美元）調漲至四百一十八萬越南盾。政府並要求製造商每年調漲員工薪資的幅度須高於百分之十。

美中兩大國爆發貿易戰以來，越南可說是大贏家之一。今年前四個月越南對美國的出口額激增百分之三十八，且蘋果、Google、亞馬遜等科技業大咖的供應商考慮進駐越南。

越南薪資儒鴻貿易戰寶成

相關新聞

公司治理論壇／做好公司治理 強化競爭力

2019-07-03 01:05

公司治理論壇／指數化可降低風險

2019-07-03 01:05

公司治理論壇／落實理念 提升永續價值

2019-07-03 01:05

公司治理論壇／善用ETF助正向循環

2019-07-03 01:05

公司治理論壇／全球責任投資 掌握新趨勢

2019-07-03 01:05

長榮勞資協商結束前1小時的電話... 工會放軟姿態關鍵

2019-07-03 00:58

台聚石化集團 挺進B2C

2019-07-02 23:25

產經線上／蔡世寅總想下一步 創出伴唱機商機

2019-07-02 23:21

台聚集團...低調家族 實力雄厚

2019-07-02 23:20

不浪費食物…台聚找到新商機

2019-07-02 23:20

失智照護／助畢業照顧者重回社會

2019-07-02 22:45

創業經驗談／累積資歷 厚植創業實力

2019-07-02 22:45

上班卒仔／照子放亮 起而行

2019-07-02 22:45

科技觀察／程明乾 看趨勢...普惠金融 機器人助攻

2019-07-02 22:45

蘋果西打喝不到了？大飲：是供不應求，不是供貨不穩

2019-07-02 18:52

到職第一年就有15天假 台灣安進員工好幸福

2019-07-02 17:19

台南沙崙綠能科學城加緊趕工 可望創造上千就業機會

2019-07-02 12:06

大飲風暴擴大 傳蘋果西打斷貨

2019-07-02 01:21

蘋果西打…共同記憶消失 網友喊可惜

2019-07-02 01:20

台電揪裕民 跨足船運

2019-07-02 01:20

訂單遞延 車市衰退近7%

2019-07-01 23:45

管理講堂／學會傾聽…凝聚向心力

2019-07-01 23:34

職場修煉室／認輸才會贏

2019-07-01 23:34

商業興觀點／韓流經營學

2019-07-01 23:34

行政治理／張溫德…靜思慢想 打開都更結

2019-07-01 23:34

進口車下半年銷售喊衝

2019-07-01 23:30

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:32

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 09:01

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:47

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

虧損逾20億 長榮航空第六大股東說話了

2019-07-02 14:07

航空業界指這些跡象顯示 工會對長榮空服影響力降低

2019-07-02 09:47

最新！長榮罷工協商 勞資兩度各自帶開討論空轉5小時

2019-07-02 17:32

長榮罷工空服員爸媽力挺 現場溫情喊話、狂踩寶特瓶怒罵

2019-07-02 15:31

無論今早協商成果如何 長榮空服今晚都要上凱道

2019-07-02 08:54

老字號貿易商詐貸66億 台企銀、王道銀等13家銀行踩雷

2019-07-02 13:05

長榮勞資二次協商破局 未簽協議罷工繼續

2019-07-02 21:04

說好要招200人！長榮官網公布招募空服員

2019-07-02 18:51

長榮空服應援夜全場濕透 工會稱破千人

2019-07-02 19:57

長榮真的要招空服員啦 首招200人

2019-07-02 18:57

郝明義看罷工預告：諾曼地登陸做預告 就等著被殲滅了

2019-07-02 11:15

長榮勞資協商中 工會：若再破局不排除高強度抗議活動

2019-07-02 11:23

長榮航答應賠團客簽轉、滯留費用 旅行業不抗議了

2019-07-02 15:01

暴雨亂計畫！長榮空服西門快閃喊卡 凱道晚會20空姐出席

2019-07-02 16:41

長榮與空服工會協商11小時 初步共識不秋後算帳

2019-07-02 20:53

長榮罷工二次協商 工會理事長：堅持不放棄任何會員

2019-07-02 10:17

長榮空服罷工出新招 推街頭快閃活動、19時辦凱道晚會

2019-07-02 12:38

影響破37萬人！長榮最新公布7月14日前取消1878航班

2019-07-02 17:18

潤寅實業倒閉引發關注 公股行庫一早積極檢視

2019-07-02 13:55

長榮罷工》台式罷工其實很「溫馨」...一個台灣人親身面對韓國暴力抗爭的觀察

2019-07-02 13:00

金融工會挺空服員 譴責長榮踐踏工會團結權

2019-07-02 14:32

長榮勞資協商再破局 但已有部分共識

2019-07-02 21:04

長榮罷工二次協商過程落差大 不秋後算帳無共識

2019-07-02 11:23

民眾冒雨陪挺空服罷工 拒長榮威權

2019-07-02 19:50

罷工持續 長榮航再砍7月11至19日共550航班

2019-07-02 20:12

太離奇！銀行業者爆潤寅案有三大疑點 可當授信教材了

2019-07-02 21:18

續挺長榮罷工 綠委鍾孔炤：支持他們就是支持自己

2019-07-02 13:38

全球首張3D寶貝球悠遊卡 7月3日開放預購

2019-07-02 12:25

勞部：長榮勞資協商有進展 27曠職空服員暫改「空白班」

2019-07-02 21:09

漸進式恢復員工優惠機票福利 長榮：細節罷工後討論

2019-07-02 21:21

楊金龍：資金短期大量頻繁進入 新台幣恐有升值壓力

2019-07-02 16:10

無論協商如何 長榮空服員今晚上凱道

2019-07-02 14:38

兆元級保險公司明年起需增設專業董監 金管會點名六家

2019-07-02 19:25

為資產池「裝個水龍頭」 儲蓄險魅力在這

2019-07-02 17:04

長榮空服罷工協商 工會促不秋後算帳

2019-07-02 13:33

打空汙！台中市府出重手 要中火空汙季期間減半發電

2019-07-02 15:57

長榮勞資再協商 工會：討論不秋後算帳等6訴求

2019-07-02 10:05

潤寅實業詐貸風暴 兆豐銀預估損失4.77億元

2019-07-02 18:11

11項製造業申請鬆綁七休一 二度闖關還是沒過！

2019-07-02 19:14

長榮航願賠簽轉、滯留費用 旅行業不抗議了

2019-07-02 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top