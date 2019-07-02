網家Fastag上線滿周年 宣布服務將再升級

2019-07-02 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



PChome智慧標籤Fastag運用手機內建NFC技術，透過感應PChome24h購物App，帶動智慧標籤相關品牌的銷額200%成長，活躍用戶數達三倍分享擴散。圖／網家提供 分享 facebook 智慧零售消費潮流的各種精準行銷工具，將逐漸引領下一波電商零售的新浪潮。網路家庭（8044）旗下PChome24h購物創新科技裝置平台｢PChome智慧標籤Fastag｣服務上線滿周年，以其創新的O2O新商業模式，打造「一掃即購、快速買貨」的新形態智慧零售消費，是網家持續投入O型全通路零售的先鋒部隊。

Fastag自2018年7月上線推行一年以來，成效斐然，據網家觀察Fastag消費趨勢，智慧標籤持卡人約每月2次會週期性回購一次日常生活用品，口碑傳播效應加上社群網友激推，比如，好奇寶寶俱樂部等母嬰婦幼、媽媽主婦好康社群帶動支持下，帶動卡片傳送的擴散觸及率達到三倍，亦即等於1張Fastag被分享給三位親友使用，所發送的折價券更屢創達到八成使用率。

網家指出，Fastag主攻行動購物用戶，一年下來累計超過11萬位消費者擁有Fastag，透過Fastag感應PChome24h購物App，一整年帶動智慧標籤相關品牌的銷額200%成長。

Fastag邁入第二年，網家表示，晶片卡將設計再升級為「隨手感應、隨手回饋」，手機待機即可感應。也將從原廠品牌養成｢忠誠會員｣角度切入，以更多元差異化操作帶動循環型回購。預計將進行一連串VIP品牌會員更深度的資料整合運用、優惠精準推播、獨家Fastag隱藏館優惠等多元布局，傳遞消費者「累計優惠型消費」和「品牌價值型消費」雙軌並行的聰明消費概念。

此外，網家今年也推出全新「食品好友卡｣，使用該卡的會員享5％超高額回饋、單月回饋上限500P幣，且可多人分享感應優惠，聚焦PChome24h購物和PChome購物中心的食品和生鮮業種超過6萬種商品供選購。由於緊扣日常消費需求，上線僅短短1.5個月，達到近八成開卡率，顯見相當受到消費者喜愛。