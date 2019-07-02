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長榮罷工空服員爸媽力挺 現場溫情喊話、狂踩寶特瓶怒罵

豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

雨太大 長榮西門町快閃活動取消

2019-07-02 16:45聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

長榮空服罷工快閃活動，原訂下午四時空服員要到台北市西門町街頭呼籲勞勞相挺。但由於雨勢過大，工會代表出面告知記者活動取消。

空服員工會代表出面告知記者活動取消。記者林澔一／攝影
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空服員工會代表出面告知記者活動取消。記者林澔一／攝影
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罷工長榮空服員

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